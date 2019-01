Premiér České Republiky Andrej Babiš (ANO) dnes započal svoji plánovanou zahraniční cestu po jihovýchodní Asii. Jeho první štací je městský stát Singapur, kde se během dne sešel s tamní prezidentkou Halimah Yacobovou a také předsedou vlády Lee Hsienem Loongem. Zdrží se zde do zítřka, poté zamíří do Thajska a svoji misi, jejímž cílem je především navazování nových kontaktů, zakončí návštěvou Indie.

Premiéři Andrej Babiš a Lee Hsien Loong | Foto: Twitter/Úřad vlády ČR

Do Singapuru český premiér dorazil dnes ráno krátce před sedmou hodinou, načež se mu dostalo oficiálního přivítání v prezidentském paláci Istana. S oběma nejvyššími představiteli této co do rozlohy miniaturní asijské země chce mluvit zejména o případné spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, školství či obrany státu.

Českého premiéra čekalo v prezidentském paláci Istana v Singapuru přivítání s vojenskými poctami. @AndrejBabis a singapurský premiér @LeeHsienLoong sledovali přehlídku palácových stráží a zazněly hymny obou zemí. pic.twitter.com/S3Tngpuav3 — Úřad vlády ČR (@strakovka) 14. ledna 2019

Pakliže bude Babišova mise úspěšná, mohla by Česká republika obohatit seznam míst, do nichž bude vyvážet některé z tuzemských výrobků. Nejprve je však potřeba tyto kontakty získat. „Potom, když budu tyto státníky potkávat na dalších konferencích, tak máme už na co navázat a můžeme pokračovat v dalším zájmu,“ řekl Babiš přítomným novinářům, citovala jej ČTK.

Singapur je dlouhodobě považován za jednoho z takzvaných asijských tygrů a během několika uplynulých let se stal hlavním ekonomickým centrem tohoto regionu. Navíc před časem uzavřel s Evropskou Unií smlouvu o volném obchodu, ochraně investic a spolupráci, díky níž by se vzájemné obchodní transakce měly co do objemu značně navýšit.

Dlouholetá tradice

Česká Republika není pro Singapur ničím neznámým. Jistou tradici zde od dvacátých let minulého století založil jeden z největších českých podnikatelů té doby Tomáš Baťa.

„Pro mnoho generací dětí v Singapuru až dodnes byly bílé plátěné boty od Bati první, ve kterých se chodilo do školy. Já je měl také,“ přiznal singapurský předseda vlády Lee Hsien Loong.

Se Singapurem má Česká republika více společného, než může být na první pohled patrné. Značky Baťa, Škoda či Jawa zde byly známé už na začátku 20. století. Premiéři @AndrejBabis a @LeeHsienLoong si prohlíží přibližně 100 let staré pantofle kasut manek pošité korálky z Čech. pic.twitter.com/4cZ0cZYA6b — Úřad vlády ČR (@strakovka) 14. ledna 2019

Možné je i znovuotevření ambasády

Během dne pak český premiér na twitterovém účtě uvedl, že vzhledem ke své ekonomické významnosti v rámci jihovýchodní Asie navrhne ministerstvu zahraničí, aby zde Česká republika měla znovu vlastní ambasádu. Naposledy tomu tak bylo před jedenácti lety, přičemž aktuální diplomatické styky se Singapurem převážně zajišťuje český velvyslanec působící v indonéské Jakartě.

Singapur. Po příletu zpátky domů navrhnu ministrovi zahraničí, abychom otevřeli v Singapuru české velvyslanectví. Vždyť právě tady se dělá byznys, je to brána do Asie a my u toho chybíme. Rezidentní velvyslanec v Indonésii sem jezdí z Jakarty třikrát ročně a to rozhodně nestačí. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 14. ledna 2019

Na důkaz dobrých vztahů mezi oběma zeměmi pozval Andrej Babiš svého singapurského protějška Loonga na návštěvu České republiky. Za nejvhodnější termín pak označil dobu, kdy bude Česko předsedat Visegrádské čtyřce, tedy od července 2019 do června 2020. Předseda vlády Singapuru údajně s návštěvou souhlasil.