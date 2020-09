Nové Údolí na Šumavě se stane jedním z prvních míst v českých zemích, které bude mít trať v kategorii místní dráha. Z dosud podaných několika žádostí o přeměnu na místní dráhu je ta šumavská zřejmě nejkurióznější. Jde totiž o pouhých 42 metrů soukromých kolejí, které tvoří konec regionální dráhy Správy železnic číslo 197 Číčenice – Nové Údolí.

Soukromá část dráhy v Novém Údolí. | Foto: Zdopravy.cz/ Jan Šindelář

Vlastníkem čtyř desítek metrů tratě je Pavel Kosmata, který za žádostí o přeměnu regionální dráhy na místní stojí. Jeho část dráhy byla v minulosti součástí regionální dráhy do Nového Údolí, byla ale i s pozemkem převedena do vlastnictví Spolku Pošumavská jižní dráha a následně do vlastnictví jejího předsedy Kosmaty.