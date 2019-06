„Terminál v Paskově patří dnes mezi nejvýznamnější překladiště kombinované dopravy ve střední Evropě a těší se velkému zájmu našich zákazníků. Od roku 2007 budujeme terminál na brownfieldu bývalého Dolu Paskov a právě jsme dokončili třetí etapu modernizace, v rámci které jsme vybudovali nové zázemí pro obsluhu terminálu a plochu společně s kapacitou zdvojnásobili. Skupina PKP CARGO, která provozuje celkem 27 terminálů tohoto typu, má s překladištěm v Paskově a navazující intermodální dopravou do budoucna velké plány a již nyní připravujeme čtvrtou etapu rozšíření,“ řekl Maciej Walczyk, předseda představenstva společnosti AWT.

Strategická pozice umožňuje rychlé propojení do důležitých evropských přístavů a terminálů. Nachází se v těsné blízkosti dálnice a má kolejové napojení na celostátní železniční síť. Náklady na vybudování terminálu dosud činily přibližně 450 milionů korun, evropské dotace pokryly třetinu nákladů. Loni proběhlo na terminálu 165 tisíc manipulací.

Na terminálu je k dispozici parkovací plocha pro 130 návěsů, napojení pro chladicí kontejnery a speciální místo pro kontejnery s nebezpečným zbožím. Součástí je i moderní řídicí středisko pro dispečink, celní úřad, deklaraci a další navazující externí služby a subjekty.

Celá modernizace bude ukončena v roce 2020 rekonstrukcí přilehlé železniční vlečky a úpravou čtyř kolejí na délku 750 metrů, což umožní přijímat ucelené kontejnerové vlaky.

Další etapa modernizace a rozšíření terminálu by měla začít v červenci demolicemi přilehlých budov bývalého Dolu Paskov. „Předpokládané ukončení demolic by mělo proběhnout do konce roku 2020, kdy manipulační plocha bude navýšena o zhruba 30 tisíc metrů čtverečních a bude sloužit jako odstavná plocha pro silniční návěsy,“ uvedl mluvčí skupiny AWT Lukáš Kresač. Po dokončení čtvrté etapy bude mít překladiště finální rozlohu 150 tisíc metrů čtverečních.