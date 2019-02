Aktuálně se bouří spolek Přátelé Malvazinek proti záměru developera Red Group, který chce zbourat prvorepublikovou vilu v ulici Na Loužku. Ta sice není památkově chráněná, ale obklopuje ji velká zahrada a do historie se zapsala tím, že v ní v 50. letech bydlel prezident Antonín Novotný. Na jejím místě mají vyrůst tři čtyřpatrové domy.

Přátelé Malvazinek sepsali Petici za zachování urbanistické struktury Malvazinek. Argumenty proti výstavbě jsou v zásadě stejné, jako se objevují u podobných projektů viladomů v dalších pražských vilových čtvrtích – Podolí, Braníku, Strašnicích či Vinohradech: nevratné zásahy do stávající zástavby, nedostatečné zohlednění dopravní situace a její nepřiměřený nárůst v dané lokalitě, možné ohrožení statiky sousedních staveb.

Úřad souhlasí

Spolku se nelíbí také to, že se k plánu demolice a nové zástavby kladně vyjádřil výbor územního rozvoje Prahy 5. A to i přes fakt, že loni schválená Pravidla pro posuzování investorských záměrů ve vilových čtvrtích zakotvují snahu zachovat jejich stávající charakter. „Přesto jsou Malvazinky vystaveny náporu developerů, kteří usilují o to, aby původní zástavba byla odstraněna a nahrazena novou bez ohledu na míru využití pozemků, podlažnost a architektonický styl,“ stojí v průvodním dopise k petici, který spolek zaslal radním a zastupitelům městské části.

Stavební úřad Prahy 5 zatím nerozhodl o povolení k odstranění stavby. Samospráva nemá podle starosty Prahy 5 Daniela Mazura (Piráti) páky, jak soukromému vlastníkovi zabránit v tom, aby nakládal se svým majetkem. „Byl bych moc rád, kdyby se ukázalo, že se dá vila zachránit, že developer je ochoten ji se všemi pozemky prodat a my máme na to ji koupit, ale ani o jednom nemám informaci,“ konstatoval Mazur s tím, že by se městská část měla soustředit na povolování nové stavby a snažit se prostřednictvím připomínek prosadit co nejcitlivější podobu projektu.

Podobný případ už Praha 5 řešila se sousedním plánovaným developerským projektem na Na Loužku 2. Tam firma HTL Development chystala výstavbu šesti bytových domů. „Tento projekt byl v roce 2018 výborem pro územní rozvoj odmítnut. Obáváme se, že je nyní přepracováván a bude opět prosazován. Oba projekty mají být realizovány ve slepé ulici, kde se nyní nachází celkem jen sedm domů,“ zdůrazňuje Jolana Dočekalová z petičního výboru odpůrců developerské výstavby na Malvazinkách.