Místo kolejí do bytů. Firmy cílí na bohatší studenty a staví jim luxusní priváty

Investice do studentského bydlení lákají realitní firmy nejen v Praze. V poslední době vzniklo několik projektů zaměřených na moderní ubytování pro studenty. Cílovou skupinou jsou ale zatím hlavně mladí lidé přijíždějící na stáž ze zahraničí.

Soukromé koleje s designovým vybavením a službami od recepce přes prádelnu až po ostrahu objektu si zatím mohou dovolit převážně jen zahraniční studenti. Provozovatelé a vlastníci objektů by v nových apartmánech a pokojích rádi přivítali i tuzemskou klientelu.

„O ubytování mají v drtivé většině zájem studenti či mladí profesionálové ze zahraničí, kteří do Prahy přijíždějí v rámci mezinárodních studijních a pracovních programů,“ potvrzuje Peter Noack, spolumajitel firmy Zeitgeist Asset Management. V Holešovicích na studentské byty postupně proměňuje bývalé školicí středisko. Projekt Zeitraum Student Housing nabízí kompletně vybavené jedno- a dvoulůžkové pokoje.

BYT NA PÁR MĚSÍCŮ

„Zahraniční studenti vyhledávají ubytování na kratší časové období – převážně jeden až dva semestry, a nechtějí si proto na tak krátkou dobu shánět klasický pronájem. Zároveň rádi využívají nabídku vyššího standardu, než který jim jsou schopny poskytnout klasické studentské koleje,“ pokračuje Noack. „Zájemci si mohou pokoj zarezervovat on-line a zaplatí si pouze dny, které si odbydlí,“ dodává.

V Brně nový koncept Domeq developerské firmy CTP v Business Centru Ponávka. Nabízí 159 pokojů a apartmánů pro tři stovky lidí. Pronájem zajišťuje agentura Foreigners.cz, která se stará o zahraniční studenty. „Věříme, že se Domeq stane místem setkávání studentů a firem. Pokoje a apartmány jsou určeny jak pro domácí, tak i zahraničí zájemce, kteří požadují nadstandardní ubytování,“ říká Vojtěch Stehno z Foreigners.cz. Měsíční pronájem apartmánu

o 22 čtverečních metrech vyjde na 10 500 korun.

Přibližně na deseti tisících korunách včetně poplatků za energie a služby začínají ceny ubytování na osobu ve dvoulůžkovém pokoji v projektu Belgicka Apartments v Praze na Vinohradech. Studentské byty se nacházejí ve dvou rekonstruovaných domech v sousedství soukromé vysoké školy University of New York in Prague. Majitelem je zkušený italský investor do realit a vlastník činžovních domů v centru Prahy, společnost Amres.

MODERNĚ A BLÍZKO

Nové možnosti testují developeři i mimo hlavní město. Skupina Daramis aktuálně staví v Plzni nedaleko Západočeské univerzity bytový komplex Unicity Plzeň. „Atraktivitu projektu spatřujeme ve variabilitě jeho využití. Ať už k vlastnímu bydlení, nebo vzhledem k lokalitě v bezprostřední blízkosti univerzity i k investičním účelům ve formě nájemního bydlení. Dnešní studenti stále častěji hledají bydlení v moderních bytech, protože koleje většinou nevyhovují požadavkům na ubytování 21. století,“ uvedl Martin Vachek, výkonný ředitel Daramis Management. Developer proto nabízí i vybavení bytů nábytkem a dalším příslušenstvím. Například zařízení garsonky pro dva studenty vyjde na 193 tisíc korun.

Tím expanze do regionů nekončí. „Rozhlížíme se po nových objektech, a to nejen v Praze. Zajímají nás i další univerzitní města,“ uzavírá Noack.