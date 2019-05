Flotilu Smartwings od soboty rozšíří další pronajatý stroj na léto. Kvůli uzemnění letadel Boeing 737 MAX 8 musí firma hledat náhradní letadla, kde se dá. Novým dočasným přírůstkem ve flotile je Boeing 737-400 provozovaný rumunskými Star East Airlines.

Leton registrace YR-SEB aktuálně podle Flightradar24.com letí do Brna, kde bude až do 1. září mít svoji základnu. Nasazení 27 let starého letadla potvrdila mluvčí Smartwings Vlaďka Dufková.