Například se sdílením zaměstnanců, kdy si skupina zaměstnavatelů najme jednoho člověka, má osobní zkušenost devět procent lidí a čtyři procenta v tomto typu úvazku v současnosti pracují.

„Osoby, které v současnosti nejčastěji pracují jako sdílení zaměstnanci, nalezneme v nejmladší věkové skupině do 30 let,“ konstatuje se ve studii Nové formy zaměstnávání v České republice, již vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Její součástí je i průzkum týkající se zkušeností s podobnými „úvazky“.

Naopak osobní zkušenost se sdílením pracovního místa, kdy se lidé dělí o jednu pozici, má čtrnáct procent lidí, z toho šest procent v současnosti.

A paradoxně tři procenta lidí mají zkušenost i s prací na základě poukázek, které pracovníci dostávají místo peněz. „Tímto způsobem jsou vypláceny některé sociální dávky, a je tedy možné, že si respondenti do definice promítli tento způsob finanční kompenzace,“ konstatují autoři studie. Svědčí o tom i to, že lidé dlouhodobě evidovaní na Úřadu práce musejí vykonávat veřejné práce.

Protestující odbory

Většina těchto „úvazků“ není zákonem přesně definována. Výjimkou může být sdílené pracovní místo, jež se pokouší do chystané novely zákoníku práce dostat ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Má to pomoci především matkám na rodičovské vrátit se do zaměstnání.

Část lidí tyto „úvazky“, například mobilní práci, bere jako benefit. Odbory však nechtějí, aby se z nich stalo pravidlo. „Žádná nová forma zaměstnání neumožňuje to co trvalý pracovní poměr, jistotu zaměstnání a nemožnost být propuštěn během jednoho dne,“ říká šéf odborů Josef Středula.