Místo sousedů je hotel. Kde v Praze působí Airbnb největší problémy?

/PROKLIKEJTE SI/ V celé metropoli aktuálně nabízejí majitelé necelých 13 tisíc ubytování "v soukromí". Skutečně vytížených je šest tisíc bytů. V průměru za 1597 korun za osobu a noc.

V domě, kde bydlím, žijí jen tři či čtyři klasické rodiny, zbytek bytů je krátkodobě propůjčován cizím návštěvníkům Prahy, popisuje svou každodenní zkušenost s Air-bnb „starousedlík“ z Prahy 2 Michal. „Cizinci s sebou většinou nevozí děti, které by měly jít spát. Nedokážou se tak vžít do usedlíků, co přijdou z práce a chtějí v klidu odpočívat. Dům se tak stává rájem nočních mejdanů.“

Kolik Pražanů řeší dennodenně problémy jako Michal? Hlavní město nyní získalo k dipozici „tvrdá“ data o byznysu s krátkodobými pronájmy přes Airbnb.

Táhne jen centrum

Ukázalo se, že skutečně vytížených je v metropoli 6300 bytů. Jedná se o ty, v nichž v posledních dvanácti měsících strávili hosté víc než šedesát nocí.

Polovina z nich se nachází v samotném centru metropole, tedy v lukrativních oblastech Prahy 1 a Prahy 2, kde žije i zmíněný Michal.

Když se připočtou i byty, ve kterých si turisté zaplatili méně než 60 nocí, v databázi Airbnb bylo v posledním roce necelých 13 tisíc dostupných nabídek, vyplývá z dat správcovské firmy Blahobyty.cz, kterou zanalyzovali experti datové platformy hlavního města Golemio.

„V médiích rezonuje, že na pronájem přes Airbnb je využíváno více než 25,5 tisíce pražských bytů. To jsou ale součty za celé období fungování Airbnb. A kolem 50 procent uživatelů nakonec pronájmy přestalo provozovat,“ říká Jan Vlasatý, analytik z Golemia.

Hlavně celé byty

Ukazuje se, že ve většině případů se jedná o nabízené celé byty – takových bylo skoro deset tisíc. Pokojů k pronájmu v rámci skutečného spolubydlení bylo v inzerátech jen zhruba 2,5 tisíce.

Jelikož se v celé Praze nachází celkem 650 tisíc bytů, přes Airbnb se jich nyní nabízí kolem dvou procent.

Nicméně třeba na Josefově, Malé Straně a Novém Městě podíl převyšuje deset procent, na Starém Městě 20 procent, vyplývá z dřívější analýzy Institutu plánování a rozvoje.

Vláda by alespoň chtěla umožnit, aby radnice do budoucna mohly vybírat poplatky i z ubytování v soukromí. Piráti, v Praze reprezentovaní novým primátorem Zdeňkem Hřibem, by zase po vzoru zahraničních metropolí omezili možnost ubytování na 60 dní za rok. Kdo by chtěl pronajímat byt na více dní, musel by například získat svolení sousedů.