Boleslav má pět nových autobusů, s financováním pomohly evropské dotace

Prvních pět nových vozů dorazilo do Boleslavi těsně před Vánocemi. Moderní nízkoenergetické autobusy jsou výraznou měrou financovány pomocí evropských dotací a budou dodávány během následujících pěti let tak, aby byl boleslavský vozový park obnovován postupně.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Fanta

Výrobcem dodaných vozů je značka Iveco. Motory autobusů pohání CNG, tedy stlačený zemní plyn a vejde se do nich 32 sedících cestujících při maximální kapacitě 82. Součástí výběrového řízení byla nejen dodávka vlastních autobusů, ale také jejich servis po dobu deseti let.

Celková částka včetně servisu tak činí 187 950 000 korun bez DPH. Servis se bude platit postupně každý měsíc a měl by pokrýt veškeré problémy a závady, k nimž v průběhu životnosti autobusů může dojít.

Nové autobusy již disponují moderním odbavovacím systémem, který umožňuje použití platební karty. Jsou také vybaveny wi-fi připojením na internet. Do konce roku na nich ještě budou pracovat technici a poprvé do ulic vyjedou v lednu.

„Autobusy jsou skutečně kvalitní. Jsem rád, že se nám podařila obměna odbavovacího systému, protože je to zásadní zkvalitnění služeb pro naše obyvatele. Do budoucna samozřejmě plánujeme další zkvalitnění, a to nejen autobusových zastávek v duchu Smart City, tedy využití moderních informačních technologií pro zlepšení kvality života,“ řekl náměstek primátora Jiří Bouška.