Pálava ročník 2018 s vůní zázvoru, Veltlínské zelené s chutí mandlí a pepře, Rulandské bílé z dubového sudu s nádechem lískového oříšku. Takto lákavě prezentují jihomoravští vinaři svá mladá vína. Vinařští experti říkají nic zvláštního, sommelier tvrdí co člověk, to individuální schopnost vnímat vůni či chuť.

Novou kolekci mladých vín představila společnost Vinotrh. „Novinkou je například kabinetní Veltlínské zelené od Špalků, které má pouhých 0,6 g cukru, v lehké nekomplikované chuti mandle i pepře. Tradičně bohatá a omamná ve vůni i v chuti je sladká Pálava z Lahoferu, kterou ročník 2018 obohatil o zajímavé tóny zázvoru a lékořice,“ sdělili zástupci Vinotrhu ve zveřejněné zprávě.

Podle vinařského experta Jaromíra Čepičky je například chuť pepře typickým znakem znojemských veltlínů. „Vinařské podniky musí stále vymýšlet nové možnosti pro propagaci svého vína. Faktem je, že znojemské veltlíny jsou skutečně typické svojí kořenitostí až pepřitostí,“ konstatoval Čepička.

Známý břeclavský sommelier Libor Nazarčuk tvrdí, že co člověk, to individuální vnímání vůní a chutí. „Co někomu voní může jiného odpuzovat. Existují knihy vůní, ze kterých se člověk může učit jaké aroma je ve víně běžné. Zázvor tam rozhodně není a já ho mám spojený spíše s nachlazením a léčbou,“ naznačil Nazarčuk.

Marketingový ředitel společnosti Lahofer Daniel Smola tvrdí, že vůně i chutě ve vínech hledají čtyřčlenné komise degustátorů. „Když víno lahvujeme, degustuje skupinka víno a chutě a vůně v něm hledá. Používáme k tomu i separované vůně v lahvičkách s trestí. Zázvor nacházíme třeba i v Tramínu červeném. Pokud máme možnost odprezentovat takovou skutečnost při degustacích, řadu lidí to zaujme a takové víno si koupí,“ přiblížil Smola.

Obohacení českého trhu

Jako obohacení trhu vidí podobné snahy vinařů hlavní sommeliér Národního vinařského centra Marek Babisz. „Taková vína si své zákazníky vždycky najdou, je to jakési obohacení trhu. Měl jsem možnost ochutnat víno s přídavkem bezové šťávy a bylo to zajímavé. Může to zaujmout i mladou generaci, je to něco nového,“ naznačil.

Na mladá vína s netypickým aroma i chutí se těší například Jana Poláková. „Na rozdíl od mého partnera, který je spíš konzervativní, si ráda vychutnám zajímavá vína s atraktivní vůní a chutí. Zkusím jistě i zmiňovanou mladou Pálavu, kde se dá najít lékořice i zázvor,“ svěřila se.