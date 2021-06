Mezi zásadní problémy dnešní generace patří volba oboru. Žáci devátých tříd nebo maturanti mnohdy nemají jasnou představu o svém uplatnění a netuší, jaká práce by je bavila ani jaké schopnosti jsou žádány na konkrétních pozicích. Podle devatenáctiletého Richarda, účastníka programu Tvoje šance #futureskills, je na vině mimo jiné nedostatek stáží a příležitostí, kdy by si potenciální zaměstnanec svoji budoucí práci vyzkoušel. A taky nízká úroveň dovedností, které se ve škole neučí. „Přesto jsou neoddělitelnou součástí celkové hodnoty pracovníka a jsou vyžadovány na téměř každé pracovní pozici,“ uvedl Richard.

Právě devítiměsíční program společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak má za cíl připravit mladé lidi na změny na trhu práce a naučit je dovednosti, které jim otevřou možnosti pro lepší uplatnění v jakékoli profesi. Deset vybraných účastníků absolvuje stovky hodin vzdělávání, a to na společných workshopech i v rámci individuálního rozvoje. „Studentům je po celou dobu k dispozici kariérní poradkyně, dostávají tipy na on-line platformy s kurzy z mnoha oblastí, projdou si exkurzemi ve firmách, zlepší si svoji angličtinu, prezentační dovednosti a celkově zvýší svoji hodnotu pro vstup na pracovní trh,“ přiblížila za Samsung manažerka CSR projektů Zuzana Mravík Zelenická.

Rozvoj problémového a kritického myšlení

Druhý program, Solve for Tomorrow, si klade za cíl rozvíjet problémové a kritické myšlení studentů při řešení společenských problémů současného světa. „Spousta mladých lidí má hlavu plnou inovativních nápadů, ale nedokáží se o ně s nikým podělit. V našem dalším vzdělávacím programu mají příležitost své myšlenky veřejně odhalit, rozvinout, případně dovést až k realizaci,“ navázala Zuzana Mravík Zelenická.

Mohl by se tak zmírnit tlak na mladé lidi, kteří tápou, přestože už by o své budoucnosti měli mít jasno. „Nejistota je vnímána jako negativní věc a mladí lidé ve snaze ´mít své jisté´ přestávají zkoumat hlouběji, co by jim vyhovovalo,“ všiml si Ondřej, dvacetiletý účastník vzdělávacího projektu Solve for Tomorrow.

Ja Czech a Samsung se zaměřují také na nedostatek praxe a práci s moderní technologií, jejíž překotný vývoj zvyšuje konkurenci na trhu práce, zároveň však otevírá další možnosti pro uplatnění nových zaměstnanců. Mladí ale touží také po podnikání, důležitým programem je tak i JA Studentská Firma.

„Čtyři až pět tisíc studentů každoročně pozná, co obnáší založení a vedení reálné firmy. Nabyté zkušenosti využívají ve svých životopisech a na pracovních pohovorech,“ shrnul ředitel JA Czech Martin Smrž s tím, že na konkrétních příkladech v programu mohou účastníci poukázat, jaké zdolali překážky ve spolupráci, komunikaci, jak jsou flexibilní a umí hledat řešení problému.