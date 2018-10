Mladí zemědělci dostanou dvakrát vyšší sazbu na svá pole než loni

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu pro jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS) a sazbu platby pro mladé zemědělce na rok 2018. Obojí oproti minulému roku vzroste. V letošním roce budou vyplaceny zálohy na SAPS ve výši sedmdesáti procent.

Ministr zemědělství Miroslav Toman.Foto: DENÍK/Hynek Dlouhý

„Evropské předpisy nově umožnily vyplatit mladým zemědělcům až dvojnásobnou částku oproti předchozím rokům. Toho jsme využili v maximální možné míře, protože podpora začínajících zemědělců patří k dlouhodobým prioritám našeho úřadu. Potřebujeme generační obměnu a usnadnit start těm, kteří u nás se zemědělstvím začínají, “ řekl Miroslav Toman.

Ministr zemědělství schválil některé sazby přímých plateb pro rok 2018. Jde o sazbu SAPS ve výši 3 388,15 korun na hektar (loni 3 377,73 korun na hektar). Sazba pro mladé zemědělce se zvýšila dvojnásobně na 1 694,08 korun na hektar (loni 844,43 korun na hektar).

Platby SAPS dostávají v České republice zemědělci na přibližně 3,5 milionů hektarů, platba pro mladé zemědělce se bude týkat zhruba 112 tisíc hektarů zemědělské půdy.

Vzhledem k nepříznivému počasí letošního roku, kdy čeští zemědělci museli nést dopady sucha, a tím se v některých sektorech zemědělské výroby dostali do obtížné finanční situace, využije Česká republika možnosti poskytnout zálohy na SAPS ve výši sedmdesáti procent. Státní zemědělský intervenční fond, začne vydávat rozhodnutí o výplatách SAPS 23. října, a to nejprve pro drobné zemědělce, kteří dostávají dotace do 2 000 eur (necelých 52 tisíc korun). Ostatním začne vyplácet příspěvek o několik dnů později.

Jedna z nejvýznamnějších zemědělských plateb

SAPS je jednou z nejvýznamnějších zemědělských plateb. Mohou ji dostat zemědělci, kteří obhospodařují minimálně 1 hektar orné půdy, travního porostu nebo trvalé kultury. Poskytnutí SAPS je mimo jiné podmíněno evidencí půdy v tzv. LPIS, řádným obhospodařováním, dodržováním podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření. Platí se z rozpočtu Evropské unie.

Platba pro mladé zemědělce je podpora zemědělců do 40 let a poskytuje se po dobu pěti let od zahájení zemědělského podnikání jako příspěvek k platbě SAPS ve výši 50 procent sazby SAPS (dříve pouze 25 procent). Maximální výměra, na kterou lze platbu poskytnout, je 90 hektarů zemědělské půdy.