Ve čtvrtek začala i v pražských obchodech hlavní vlna oblíbených povánočních výprodejů. Otevřely se i velké kamenné prodejny, které musely být ze zákona od poledne Štědrého dne zavřené. Obchodníci se snaží slevovými akcemi znovu přilákat zákazníky a zbavit se tak zásob sezonního zboží. Odborníci však varují před fiktivními slevami.

AKČNÍ CENA. VÝPRODEJ. SLEVA. SALE. Po vánočních svátcích jsou lidé opět hypnotizováni, aby výhodně nakoupili. Na přelomu roku bývá v nákupních centrech znovu narváno, protože se Ježíšek spoustě obdarovaným netrefil do vkusu či velikosti. Pod stromečkem navíc stále častěji jsou místo dárků zabalené obálky s hotovostí či nabité zákaznické karty.

Prodejci lákají někdy až 80procentními slevami. Jenže Česká obchodní inspekce a další odborníci varují: Cena po „slevě“ je často stejná jako průměrná cena daného výrobku na trhu. Je proto dobré ceny i po slevě srovnávat s dalšími prodejci. Podobný trik podle srovnávače cen Heureka.cz používaly obchody také během listopadových akcí v rámci tzv. černého pátku.

A na co se mohou spotřebitelé těšit nyní? Podle Českých novin hračkářství Bambule a Sparkys slibují v povánočních výprodejích slevy až 60 procent. Prodejny s elektrem Electro World zlevní tisíce produktů ze všech kategorií. Obchody Albert zahrnou do výprodejů několik tisíc položek nepotravinového zboží, kosmetických balíčků i cukrovinek.

Větší klid při nakupování

Řetězce Tesco do slev zařadí domácí potřeby, elektroniku, oblečení nebo kosmetiku. „Povánoční slevy jsou u našich zákazníků velmi oblíbené. Důvody jsou výhodnější ceny a větší klid při nakupování,“ uvedl manažer spotřebního zboží Teska Aleš Pavlík.

Dočkají se i milovníci módy. Akční ceny na vybrané zboží ze zimní kolekce nabízí prodejny C&A Moda. Slevy mají dosahovat až 50 procent. „Ode dneška do konce prosince nabídneme povánoční slevu 30 procent na všechny bundy a kabáty, včetně již zlevněných,“ uvedla mluvčí Veronika Kovaříková. Padesátiprocentní slevy inzeruje i Reserved.

„Řada obchodníků nečekala na povánoční období a slevové akce spustila již dříve. Například diskonty Lidl zahájily výprodeje spotřebního zboží již před Vánoci. Také obchody Deichmann spustily slevové akce v polovině prosince,“ uvádí web agentury ČTK. Také na internetu se začalo nakupovat už během vánočních svátků. Například Alza zaznamenala na Štěpána nárůst obchodu o 21 procent oproti 26. prosinci loňskému roku.

Slevy až do února

Nákupní centrum na Chodově na facebookové stránce nabízí zákazníkům zlevněné vybrané modely telefonů, tabletů a chytrých hodinek Samsung. Centrum Černý most vyzývá: „Zamiřte do SWAROVSKI na třpytivé povánoční nákupy a po cestě zkuste najít papírovou hvězdu, která je schovaná někde v našem centru. Ve SWAROVSKI vám papírovou hvězdu vymění za křišťálovou.“ Akce končí na Silvestra.

Nový Smíchov také zveřejnil akci platnou do konce roku a potěší především čtenáře. „Každý zákazník, který je nebo se stane členem Luxor věrnostního programu, získá slevu 20 % na svůj nákup.“ Fashion Arena Prague Outlet spustil výprodeje už 26. prosince a láká zákazníky nápisem SALE až do 13. února 2019, sleva by se měla týkat více než dvou set značek.