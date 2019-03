RC modelům všeobecně se věnuje už šestým rokem. Nejprve začal s modely rally aut, se kterými závodil a běhal za nimi s dětmi. „Bylo to však úplně něco jiného, než co děláme dnes,“ podotýká modelář. Modelování kamionů se intenzivně začal věnovat před dvěma roky.

Jak jste se k modelařině dostal a kdo vás k ní přivedl?

Od mládí jsem pokukoval po autíčkách na ovládání. Jezdili jsme na výstavy, nejblíž byla v Hulíně, kde byli lodní modeláři. Něco málo tady v Holešově pořádali i letečtí modeláři. Já sám jsem s pomocí otce vyráběl házedla, volně svahová letadla. Modelařině všeobecně jsem se tedy věnoval už od dětství, RC modelům až postupem času s kamarády tady v okolí Holešova. Postupem času nás při brouzdání po internetu a na výstavách okouzlily kamiony. Je to totiž o něčem jiném, takové klidnější, více o setkávání. Nikde se za tím nehoníte po závodech nebo po trati.

Kdy jste si postavil první RC model?

První jsem si koupil asi v roce 1998, kdy se tady poprvé po otevření trhu objevila první autíčka, ale ta rozhodně nebyla na takové úrovni, jako dnes. Dříve si to kluci dělali sami doma a bylo to víc rukodělné než teď, kdy si člověk koupí stavebnici a postupně si model vylepšuje a dodělává své věci. Ale stále se najdou takoví, kteří si jdou svojí cestou a staví všechno od nuly, to už jsou ale kluci, kteří jsou v modelařině fakt na vysoké úrovni. Na to třeba já nemám.

Kolik času vám zabere jeden model?

Ze stavebnice je to kolem 100 hodin. Pokud je člověk šikovný, něco se dá, pokud se to tedy nebarví a je to probarvený plast, poskládat i za 50 až 70 hodin. Ale není to vychytané, nejsou tam dodělávky, které chybí k tomu, aby model vypadal jako reálné auto. Já to skládám po večerech, trvá mi to zhruba tři až čtyři měsíce.

Potřebují modely nějakou údržbu?

Jsou postaveny odolně, takže je stačí pouze jednou za rok základně rozebrat, vyčistit, promazat a ponatírat oděrky z akcí.

Co říká na váš koníček manželka a děti?

Manželka mě zatím podporuje a fandí mi. Dětem se to taky líbí. Na akce jezdíme všichni.

A jak často tedy vyjíždíte na akce?

Každý víkend jsou dvě až tři akce v republice, v Holešově tedy můžeme připravovat maximálně dvě akce. Doma máme pověšený kalendář, kde je máme rozplánované.