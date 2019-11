Jak si stojíte, pokud jde o letošní výsledky, už s ohledem na blížící se závěr roku?

V obchodě je nejdůležitějším ukazovatelem růst obratu – a letos se pohybujeme ve velmi zajímavých číslech. Jestliže před třemi či čtyřmi lety jsme se bavili o půlprocentním či jednoprocentním růstu, tak dnes jde o několikanásobně vyšší hodnoty. Pro kolegy v prodejnách máme už třetí rok po sobě připravenou speciální motivační odměnu, aby předvánoční období zvládli co nejlépe. Zákazníkům zase nabídneme bohatou marketingovou kampaň.

V ČR podnikáte 28 let. Můžete popsat vaši historii?

Mnozí zákazníci nás možná ještě stále znají jako Ahold, ale to už není pravda. Od začátku roku 2019 se oficiálně jmenujeme Albert a provozujeme také prodejny Albert. První jsme otevřeli v červnu 1991 v Jihlavě pod značkou Mana, ta existuje dodnes, i když vypadá jinak, moderně. Za těch 28 let jsme prošli velkou cestu. Přikoupili jsme další sítě, jako byl například Julius Meinl, nebo Interspar, a nyní zaměstnáváme téměř 17 tisíc pracovníků, čímž se řadíme k největším zaměstnavatelům v ČR. Zaměstnáváme také hodně lidí, kteří pracují na částečný úvazek a flexibilně, což je naše velká výhoda. Přitom máme stabilní týmy. Průměrná délka zaměstnání je 6,5 roku. Patnáct procent našich lidí je u nás dokonce déle než 15 let.

Kolik prodejen provozujete?

Více než 300. Jde o hypermarkety, tedy ty větší, a supermarkety. Zmíněných 17 tisíc zaměstnanců pracuje ve velmi široké škále profesí. Od prodavače, přes velmi specializované profese, jako jsou pekaři a řezníci, nebo pokladní a skladníci. Pak okolnost, kterou zákazníci tolik nevidí, ale která je důležitá,a bez ní by naše podnikání nebylo možné – to je logistika, tedy naše distribuční centra. Jsou tři, se zhruba 1500 pracovníky – v Klecanech u Prahy, Olomouci a Březhradě u Hradce Králové.

Nezaměstnanost je v ČR na nízké úrovni. Co děláte, aby vám lidé nechyběli?

Pochopitelně se snažíme získávat i nové zaměstnance, ale hlavně se zaměřujeme na to, abychom si udrželi stávající. To se nám v posledních letech i daří. Jak zmiňujete, na trhu jsme 28 let.V této souvislosti je úžasné říci, že v podniku máme 80 kolegů, kteří jsou s námi déle než 25 let. Toho si vážíme. V situaci, kdy u mnoha firem dochází k odlivu zaměstnanců, my jsme fluktuaci za poslední tři roky stáhli na polovinu. Jinými slovy, opouští nás mnohem méně zaměstnanců, takže mnohem méně jich potřebujeme nabírat zvenčí.

Čím se lišíte nebo i chlubíte, pokud jde o benefity?

Nezačnu tradičními stravenkami, ale něčím, co je mnohem důležitější – a to je firemní kultura. Tj. jak s lidmi ve firmě pracujeme, jak s nimi komunikujeme. Každý zaměstnanec má možnost se ptát. Nenahlížíme na ně jako na pracovní sílu, ale jako na kolegy, kteří se starají o naše zákazníky a pomáhají společnosti růst. Tradiční benefity máme, ale ty nejsou výjimečné, má je dnes už většina firem. Ale to, co si s ohledem na poslední dva-tři roky troufnu označit za výjimečné, je akcentování tématu zdraví. My jako Albert jej prosazujeme jako jednu z klíčových hodnot vůči zákazníkům, no a logicky nemůžeme něco říkat zákazníkům, a zároveň neříkat stejné zaměstnancům. Proto jsme pro ně spustili projekt „Zdravý Albert“ a poskytujeme jim zdarma ovoce, vitaminy i výživové poradenství.

A princip odměňování?

Společně s odbory jsme deklarovali zásadu, že všichni stávající zaměstnanci mají vyšší mzdy, než jsou nástupní. To bylo dlouho jistým problémem, protože jak rostou mzdy a firmy lákají nové zaměstnance, tak se často stávalo, že ti, co přišli jako noví a bez praxe, měli vyšší mzdy než stávající zaměstnanci. Pro lepší představu čtenářů uvedu, že pokud by k nám teď přišel pracovat třeba řezník, v Praze mu nabízíme mzdu 27 tisíc korun.

V maloobchodě je velkým tématem neplýtvání potravinami. Váš přístup?

Jestliže jsme loni darovali na charitu asi 300 tun potravin, letos počítáme s 500 tunami. Podílejí se na tom všechny prodejny a spolupráci rozšiřujeme i o čerstvé potraviny.

Pokud vím, jedna z velmi pracných činnosti je přeceňování zboží. Zde prý obchod čeká mílový krok v tom smyslu, že proces bude řízen z jednoho místa. Nová cena se pak ihned zjeví i na regálu, neboť u každé položky bude malý elektronický displej. Není to zatím fantazie?

Není. V deseti prodejnách, včetně té v Praze-Butovicích, už takový elektronický systém úspěšné ověřujeme. Jako jedni z prvních v republice. Dnes je cenovka obvykle papírová, a někdo musí říct, jaká má být na ní cena, a někdo jiný ji musí vytisknout, nastříhat, umístit. To je čas, který zaměstnanec – technicky vzato – nevěnuje zákazníkovi. V budoucnu tomu bude jinak, příslušný údaj se po rozhodnutí v centrále změní okamžitě ve všech prodejnách, a zaměstnanec se bude věnovat tomu, co technika neudělá. Tedy radit a pomáhat kupujícím. Jinak elektronické cenovky představují skvělou technologii.

Jinou technickou novinkou, s niž se lidé ovšem již setkávají, jsou samoobslužné pokladny. Váš názor na ně?

Pozitivní. Využíváme je také, a v poslední době jejich počet rozšiřujeme, jak v hypermarketech, tak v prodejnách menších. Ukazuje se, že si pomalu, ale jistě získávají stále více příznivců. Někteří jsou k této novince na začátku možná trochu ostražitější, ale obavy jsou neodůvodněné. U samoobslužných pokladen se vždy nachází pracovník obsluhy, který na vše dohlíží. Spíše než dávat zájemci najevo, že s technikou neumí zacházet, se snažíme o trpělivou osvětu. Když vidíme, že někdo rozpačitě stojí před touto zónou, naši pracovníci aktivně sami nabídnou pomoc. Je to dobrý doplněk ke klasickým pokladnám

a zpříjemnění služeb zákazníkům.

S čím půjdete do roku 2020?

Předně – od 1. ledna zvyšujeme mzdy, zaměstnancům jsme už tuto informaci sdělili. Za uplynulých 25 měsíců bude zvýšení mezd v součtu činit 49,5 procenta. Pokud jde o prodejní síť, budeme pokračovat v mohutných investicích do modernizace. Co se týče zákazníků, hlavním trendem zůstane naše orientace na zdravý životní styl. Vytyčili jsme si motto „Lépe jíst znamená lépe žít“. Věříme, že si k nám zákazníci cestu najdou tak, jako dosud.

Vizitka: Ctirad Nedbálek se narodil v roce 1977 v Milevsku. Je absolventem Pedagogické fakulty

v Českých Budějovicích.V personalistice působí více než 20 let. Kromě jiného pracoval ve firmách Eurotel

a Karlovarské minerální vody. Od r. 2015 je personální ředitel ve společnosti Albert, která zaměstnává 17 tisíc lidí.