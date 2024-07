S modernizací pomůžou české firmy

Ostatně vláda chce do modernizace armády v příštích letech investovat stovky miliard. Třeba čtyřiadvacet stíhaček přijde na 150 miliard, za obrněnce zaplatí přibližně 60 miliard a 77 nejmodernějších tanků Leopard 2A8 by vyšlo na 52 miliard korun. Pokud se vláda s výrobcem dohodne, v roce 2030 by armáda mohla mít celkem 122 tanků, které nahradí už dosluhující sovětskou techniku.

Do těchto projektů se zapojí i české firmy. Třeba v případě tanků výrobce KNDS už avizoval, že má zájem spolupracovat s českými podniky na dodávkách i pro ostatní evropské zákazníky. „Důvodem je potřeba skokového navýšení výroby a schopnosti českého průmyslu v oblasti pozemní techniky,“ doplnila Navrátilová.

Při výrobě letounu KC-390 výrobce s Čechy už dokonce spolupracuje nyní. Aero Vodochody pro letadla vyrábí některé díly a ministerstvo obrany usiluje o zapojení dalších firem. České firmy by se měly podílet i na výrobě F-35. Například společnost LOM nebo konsorcium tvořené První brněnskou strojírnou Velká Bíteš, firmou One3D a výzkumným centrem HiLASE.

Loni Česko vydalo na obranu asi 101 miliard korun, tedy 1,37 procenta hrubého domácího produktu. To je přibližně o deset miliard méně, než předpokládalo. Letos ale hodlá utrácet více. Šéfka resortu Jana Černochová (ODS) předpokládá, že výdaje by se měly pohybovat kolem dvou procent HDP. To je také částka, ke které se Česko zavázalo při vstupu do NATO.

Před lety se armáda přestala úzce specializovat, přesto už zřejmě nedosáhne vševojskového charakteru. Podle vojenského analytika Dušana Rovenského armáda již ztratila některé dovednosti, které dříve měla. „Ztratili jsme třeba schopnost dalekých paleb. Raketomety, které jsme předtím měli, jsme vyřadili v roce 2010 a už se o nich neuvažuje. Budeme mít dělostřelectvo se schopností střílet do čtyřiceti kilometrů,“ řekl. Dalekonosné raketomety jsou například HIMARS, které používá ukrajinská armáda ve válce s Ruskem.

Zároveň by armáda musela výrazně navýšit svoje stavy. „Museli bychom počet vojáků zvýšit třeba na šedesát tisíc lidí a povinnou službu dnes nikdo obnovovat nebude,“ doplnil analytik.

Na počátku letošního roku sloužilo v armádě asi 28 tisíc vojáků z povolání. Do roku 2030 by jich chtěla mít 30 tisíc a dalších deset tisíc v aktivních zálohách. Tady se ovšem armádě příliš nedaří, protože jich na přelomu roku napočítala 4285.

Zřídila proto speciální pracovní skupinu, která má nábor zlepšit. „Prvním z pilotních projektů ve snaze změnit a zlepšit nábor do armády jsou například virtuální náborové středisko a nedávno oznámený projekt Dobrovolného vojenského cvičení pro studenty středních škol. Tento pilotní projekt je zatím v přípravné fázi. Zájemci na kurz nastoupí 22. července,“ dodala mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.