Modernizace zlínské dopravy. Škoda dodá městu nový trolejbus a elektrobus

Josef Jurnečka má v Lesoňovicích na Žďársku les, přes který vedou tři trasy elektrického vedení vysokého napětí. Podle smlouvy, kterou v roce 1993 uzavřel s podnikem Vodohospodářský rozvoj a výstavba, by mělo být ochranné pásmo čtyři metry na každou stranu od drátů. Za téměř pětadvacet let se mnohé změnilo. Sloupy vysokého napětí nyní vlastní energetický gigant E.on a Josef Jurnečka loni dostal dopis, že se bude ochranné pásmo rozšiřovat. I když s tím nesouhlasil, přišel o stromy, které byly do sedmi metrů od sloupů na každou stranu.