Modré parkovací pruhy se šíří do dalších čtvrtí hlavního města

/INFOGRAFIKA/ Zóny placeného stání se příští měsíc rozšíří do dalších čtvrtí v Praze 5, 6 a 8. Většinou jde o oblasti sousedící s dosavadními zónami, do nichž se problém s parkováním přesunul.

Přesně 3. prosince skončí bezplatné parkování v ulicích západní části Kobylis, několika oblastí u Plzeňské ulice, Hřebenek a Malvazinek. O týden později začne platit stejné omezení v sedmi lokalitách šesté městské části.

„Jedná se o částečné rozšíření v oblastech, kde již byla zóna placeného stání zavedena, ale kde následně vznikla přelivová pásma parkujících vozidel,“ popsal mluvčí páté městské části Jakub Večerka.

Pro místní to znamená cestu na úřad, při níž si musejí vyřídit a zaplatit oprávnění pro parkování na vyhrazených místech, pro přespolní citelný zásah do rozpočtu, pokud tedy místo k parkování vůbec najdou. Právě to je totiž smyslem zavádění zón uvolnit parkovací místa pro místní na úkor návštěvníků.

Stát na modré se zatím může

Technická správa komunikací v současnosti osazuje značky, které zatím zůstanou zakryté, a instaluje platební automaty.

„Na některých místech se již díky příznivému počasí malují modré pruhy. Rozšířené zóny ovšem vstoupí v platnost až 10. prosince. Do té doby je možné i na nových, takto označených místech, stát bez omezení,“ informoval mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek.

Navíc nejde o poslední zmodrání šesté městské části, protože bývalí zastupitelé odhlasovali, že chtějí zpoplatnit parkování na celém území Prahy 6. A to především kvůli Středočechům, kteří na šestce parkují a dál pokračují MHD do zaměstnání, a také kvůli lidem, kteří nechtějí platit za parkování na letišti a auta nechávají v okolních ulicích.

Odborníci z ČVUT však nedávno upozornili, že zavádění parkovacích zón v současné podobě není smysluplným řešením hned ze dvou důvodů. Předně úřady vydávají více rezidentních oprávnění, než v ulicích reálně existuje vyhrazených parkovacích míst. Rozdíl je v řádu stovek na jednu městskou část. Takže místní sice zaplatí, ale stejně nemohou u domu zaparkovat.

Druhým problémem je nedostatečná kapacita záchytných parkovišť pro návštěvníky metropole.

Chybí desetitisíce míst P+R

Ze studie vyplývá, že v pracovní den vjede do Prahy průměrně asi 318 500 aut, z toho 75 tisíc vozů dojíždí pravidelně. Jenže hlavní město má v současnosti pouze 3500 P+R stání.

„Z praxe ze zahraničí víme, že optimálně mají P+R parkoviště pokrýt třicet až padesát procent přijíždějících vozů do měst,“ uvedl Josef Kocourek, jeden z autorů studie ČVUT a Uberu.

Naposledy se zóny placeného stání rozrostly v říjnu o část Střížkova, která patří pod Prahu 8. V červenci se zapojila Praha 4. Zájem o vznik zón v Libni a Vysočanech projevila devátá městská část, jejíž obyvatelé mají problém s parkováním od té doby, co zóny zavedla osmička.