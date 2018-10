Modré zóny v Brně? Druhá vlna začne asi na jaře. Vaňková: Chceme opravit systém

Druhá vlna parkování v modrých zónách měla odstartovat už za deset dní. Brňané si na její spuštění však možná počkají až do jara. Nově se formující koalice v čele s Markétou Vaňkovou za ODS chce kvůli zmatečnosti systému posunout další fázi až na duben. Současný primátor Petr Vokřál s tím nesouhlasí a navrhuje zlevnění cen.

Kvůli nejednoznačnosti rezidentního parkování vyzvali zástupce města k jeho vylepšení krajští úředníci. „Krajský úřad ze zákona dohlíží na všechna nařízení obcí a měst. Z dozorování nyní vyplynuly dvě výzvy ke zjednání nápravy. Jedna se týká nařízení které stanovuje oblasti placeného parkování, toto značení je nejednoznačné a zmatečné. Druhé nařízení se týká cen parkovného,“ uvedla mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Zástupci města mají nyní dva měsíce na opravu systému, který v historickém jádru Brna funguje od začátku září. „Výzva nic ve stávajícím systému nemění, pouze nás upozorňuje na některé nedostatky, které to nařízení má. Do šedesáti dnů jej vypořádáme tak, jak krajský úřad požaduje. Do té doby se nic nemění,“ řekl primátor Petr Vokřál.

Na výzvu kraje v pondělí reagovala také nově vznikající koalice. Druhou fázi rezidentního parkování, která měla začít platit od listopadu, chce odsunout na duben. „Nejdůležitější je zaměřit se na opravu systému platného v historickém centru. Poté, v lednu, se chceme věnovat dalším oblastem, kde měl být projekt rozšířen od listopadu,“ řekla kandidátka na primátorku Markéta Vaňková.

Návrhy na změnu rezidentního parkování- Kvůli nejednoznačnostia zmatečnosti systému vyzvali krajští úředníci zástupce města ke zlepšení rezidentního parkování.

- V návaznosti na výzvu navrhuje nově se utvářející koalice odsunout druhou fázi parkovacího systému na duben.

- S tím současný primátor Petr Vokřál nesouhlasí, projekt je podle něj připravený dobře.

- Navrhne půlroční zkušební dobu od listopadu do dubna.

- Rezidenti by na tu dobu získali oprávnění na první auto zdarma.

- Návštěvníci mají mít první hodinu zdarma. Za druhou deset korun a každou další dvacet.

S jejím návrhem Vokřál nesouhlasí. „Dva roky jsme systém připravovali, jsme přesvědčení, že je nastavený správně,“ zmínil. Na zasedání rady proto hnutí ANO přišlos vlastní změnou. „První vozidlo rezidentů tak bude zdarma na půl roku, aby bylo možné vyzkoušet, jak systém fungovat. Zkušební dobu navrhujeme tedy do prvního května,“ popsal Vokřál.

Podle jeho návrhu se nižší částky za stání mohli dočkat i návštěvníci. „Jejich parkovací režim zvýhodníme tak, aby první hodina byla zdarma, druhá hodina za deset korun a každá další hodina za dvacet korun,“ dodal.

V úterý mají politici projednat také plán na zrušení platby za stání v modrých zónách od osmé hodiny ráno do sedmnácti hodin odpoledne.

První návrh na změnu parkovacího systému přitom zazněl na zasedání radních už minulý týden. Přišli s ním současní radní a budoucí koaliční partneři ODS lidovec Petr Hladík a Tomáš Koláčný z Pirátů. Radní jej však odmítli. „Byl to návrh na zavedení rezidentního parkování s nulovými poplatky. Přišli jsme však na legální cestu, jak projekt odložit,“ uvedl dosavadní náměstek primátora Petr Hladík.