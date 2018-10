Modré zóny zaplavily další části Brna. Spuštění systému předcházela hádka

Třída Kapitána Jaroše, Údolní či ulice Milady Horákové. Na těchto a dalších čtyřiadvaceti brněnských ulicích poblíž centra města ztíží lidem odstavení auta nový systém rezidentního parkování. Jeho druhá vlna začíná ve čtvrtek 1. listopadu. Souhrn všeho, co řidiče nově čeká, přináší Brněnský deník Rovnost.

Pro to, aby mohli rezidenti stále odstavit auto i v druhé vlně modrých zón, musí mít rezidentní oprávnění. Opět si jej vyřídí na kontaktním pracovišti na brněnské Zvonařce. Podle nově schváleného ceníku za něj zaplatí méně. „Rezidenti získají oprávnění zdarma na zkušební dobu, tedy prvních šest měsíců,“ uvedl dosluhující primátor Petr Vokřál. Změnu ceníku schválili brněnští radní minulý týden.





Ti, kteří si kartu již stačili vyřídit, dostanou své peníze zpět. Za parkovací kartu pro druhé auto rezidenti zaplatí patnáct tisíc korun.



Pro menší obnos sáhnou do kapes podle nového ceníku také návštěvníci. „Zastaví zdarma na první hodinu. Za druhou zaplatí deset korun a za každou další dvacet korun,“ dodal Vokřál. Ceny za parkovací kartu pro podnikatele se změna nedotkla.

Další tři oblasti rezidentního parkování v Brně

- 1-02 – oblast je vymezená ulicemi Lidická, Pionýrská, Drobného a Milady Horákové. Sídlí v ní třeba redakce Brněnského deníku Rovnost, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či Městské divadlo Brno.



- 1-14 – oblast je vymezená ulicemi Kounicova, Kotlářská, Lidickou třídou a Moravským náměstím. Sídlí tam například Hotel Continental, Vysoké učení technické v Brně, Česká správa sociálního zabezpečení Brno-venkov, Vyšší odborná škola zdravotnická, Krajské ředitelství Policie České republiky, Nejvyšší soud České republiky.



- 1-13 – oblast je vymezená Údolní ulicí, Úvozem, Kotlářskou a Kounicovou ulicí, Žerotínovým náměstím a Marešovou ulicí. Sídlí v ní například porodnice Fakultní nemocnice Brno, Filozofická i Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Se zlevněním parkování pro ty, kteří v místě bydlí, a návštěvníky však někteří Brňané nesouhlasí. „Tímto způsobem se starých vraků stojících dva měsíce na jednom místě nezbavíme,“ kritizoval na sociální síti třeba Petr Novák.



Na správné stání a placení řidičů za parkování dohlédne stejně jako v první modré zóně, historickém jádru města, speciální auto s kamerou. „Data sesbíraná kontrolním autem budeme vyhodnocovat. Případná podezření o přestupku poté předáme odboru dopravně-správních činností na magistrátu,“ popsal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.



Do budoucna radní uvažují i o změně vjezdu do historického jádra. „V době od osmi do šestnácti hodin by lidé mohli v neděli v centru parkovat zdarma,“ informoval primátorův náměstek Petr Hladík.

O podobě druhé vlny rezidentního parkování se zástupci nové a dosavadní koalice přeli. Zástupci nově se utvářejícího vedení města totiž navrhovali odsun druhé fáze parkovacího projektu až na duben příštího roku. „Odmítnutí tohoto návrhu je pro Brňany špatný krok. Mrzí mě to, myslím, že odložení účinnosti do dubna by mnoho vyřešilo,“ vyjádřila se při projednávání změn budoucí primátorka Markéta Vaňková.