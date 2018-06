Jana Sobotková: Moje oblečení vždy vzniká jako momentální nápad

/ROZHOVOR/ V malé krejčovské dílně v Nové Říši pod značkou Stromli vzniká originální oblečení, které znají ženy nejen po celé republice, ale i v zahraničí. Podle specifického stylu a nepřehlédnutelných detailů ho rozpoznáte už na první pohled. Za vším stojí Jana Sobotková, která dokázala téměř z ničeho vybudovat zavedenou firmu, která v současné době patří k těm nejúspěšnějším na internetovém obchodu Fler.

Oděvní výtvarnice také prozradila, kdy chtěla s podnikáním skončit, kde bere inspiraci na své modely a jak si musí v dnešní době hýčkat své zákaznice.

Paní Sobotková, vraťme se nejprve do minulosti. Jak to všechno začalo?

Mám o šest let starší sestru, vyučenou pánskou krejčovou. Od dětství jsem jí pomáhala stříhat, stehovat a dělat další pomocné oděvní práce. Odmala mě to všechno moc bavilo a už na základní škole jsem uměla ušít jednodušší věci, jako jsou třeba kraťasy. Sestra při škole šila na zakázku, v dílně tedy byla pořád. Já jsem tomu byla přirozeně hodně blízko a přišlo mi zajímavé, něco si sama pro sebe vytvořit, co nebude mít nikdo jiný. Výběr střední školy byl tedy u mě jasnou volbou. Přihlásila jsem se na tehdejší oděvní průmyslovku v Třešti. A tam jsem i odmaturovala.

Po maturitě jste se dál držela svého oboru?

V době po maturitě mě tento obor přestal zajímat. Ale začala jsem navštěvovat výtvarný kurz na jihlavské grafické škole, a potom jsem zatoužila dál se věnovat oděvnictví. Dva roky práce mimo obor mě totiž utvrdily v tom, že ten „svůj“ obor mám velmi ráda a je pro mě tou správnou cestou. Studovala jsem pak vyšší odbornou školu – obor Oděvní výtvarník. V té době jsem ráda šila drobné dárky pro své blízké, dávala jsem je například k narozeninám, Vánocům a při podobných příležitostech. Byly to třeba kabelky či trička. Poprvé se také objevilo typické logo Stromli, které zůstalo doteď a je spojeno se jménem a firmou. Jsou to vlastně tři stromečky. Strom je prostě strom a li připomínají začáteční písmena mého rodného příjmení. Je to krátké a výstižné.



Kdy jste tedy začala podnikat a jak se firma rozjela?

Začátky spadají do roku 2003, to už vznikla firma Stromli. Koupila jsem si průmyslové stoje a šila pánská a dámská trika ze stoprocentní bavlny, na které jsem ručně malovala. Trička jsem dodávala do dvou obchodů. Pak jsem šila drobné doplňky pro děti, jako jsou čepice nebo šátky, a trička. Sama už jsem v té době měla syna, a tak jsem mu šila věci na míru podle potřeby. Byl takovým pokusným králíkem, ozkoušela jsem si, jak se šije v malém měřítku. Je to totiž úplně něco jiného, než šít věci na dospělého člověka. Výdělečné nic z toho ale zpočátku nebylo. První dva roky byly finančním propadákem. Lidé celkem měli zájem, ale neuměla jsem své zboží nabídnout širšímu okruhu zákazníků. Pak ale přišel zásadní okamžik. Navštívila jsem pak mikulášský trh v Telči a zjistila, že je potřeba vyjet mezi lidi a nabídnout vše nejen v domácím prostředí, ale i v okolí. Překvapil a mile mě potěšil zájem lidí, kterým se moje výrobky hodně líbily. Svůj obor mám velmi ráda, ani tyto těžké začátky mě neodradily od dalšího podnikání.

Pak ale nastal průlom a vše se začalo dařit.

Hodně mi v tom pomohl internetový Fler, ten je nyní hodně známý. V březnu 2010 jsem se tam poprvé zaregistrovala a vložila prvních pár výrobků, což byly sukně a trika. Mělo to nečekaný úspěch. Během týdne se vše, co jsem tam nabídla, prodalo. Takže velmi rychle. Lidé se o moje výrobky velice zajímali, a to mě inspirovalo k tomu, používat nejrůznější materiály, střihy a doplňky. Razantně se tak rozšířila nabídka zboží, a tím pádem potom nabral na obrátkách i prodej. Vysvětlím to blíže. Dřív jsem šila oblečení po jednom kuse, takže každá zákaznice měla opravdový originál. Po tom průlomu jsem přešla k systému malých sérií o několika kusech, abych uspokojila poptávku zákaznic. Ony totiž předtím čekaly na své triko třeba dva měsíce. Přihlásila jsem se také na designové trhy do Prahy. Měla jsem tam ještě větší úspěch než na internetovém Fleru. A co bylo hlavní, přišla obrovská odezva od zákaznic. Díky tomu se zboží z Nové Říše dostalo do všech koutů světa.



Takže už je vaše značka velice dobře zavedená. A dá se říct úspěšná.

To ano. Lidé už moje oblečení poznávají na první pohled, ví dobře, kam ho mají zařadit. A je jedno, odkud jsou, jestli z Brna, Prahy, nebo odjinud. Šiji převážně dámskou módu. Vyznačuje se jednoduchostí, ženskostí a dokonalým střihem, který padne jakékoli postavě. Mám ráda detail. Takže na mých tričkách, sukních a doplňcích vždy najdete nějaký prvek, který je jedinečný. A díky tomu pak moje oblečení na sebe upoutá pozornost. A o to jde. Co pro mě bylo dříve hodně typické, byl námořnický styl. Hlavně pruhy. Toho stylu jsem se držela tak pět let, ale už jsem od něj dost upustila.

Ze začátku jsem se bála, že lidé tady z Vysočiny nebudou ochotni si připlatit, platy tu nejsou takové jak ve velkých městech. Ale skutečnost nakonec byla mnohem přívětivější. Mám stálé zákaznice přímo od nás z Říše i z blízkého okolí. A samozřejmě, jak už jsem podotkla předtím, můj dosah už je i za hranicemi naší země, prodávám například na Slovensko. Je vidět, že v dnešní době lidé nehledí na peníze a nemají problém utrácet za kvalitní a originální oblečení . Sama pozoruji, že zákazníci přišli na chuť opravdových designovým kouskům. To, co jsem vídávala jen ve městech, se už objevuje i na venkově.V dnešní době mám dvě zaměstnankyně. Jedna je švadlena, druhá pomáhá s propagací a chodem firmy. Do budoucna uvažuji o rozšíření firmy. Letos budeme stavět novou dílnu a atelier. Poptávám švadlenky, potřebovala bych tak tři. Každý den se u nás šije něco jiného, hodně se pracuje podle citu. Švadlena musí být velice zručná a předvídavá. Není to žádná sériová výroba, takže potřebuji opravdu šikovné ruce. A už nyní vidím, že sehnat někoho takového bude problém. Důvod je jasný, zrušili hodně škol s oděvním oborem, a není tak kde brát. Ne každý tu práci zvládne. Je těžká, člověk musí celý den sedět u stolu, dělat každou chvíli něco jiného a ještě u toho musí pořád přemýšlet.Vymyslím výrobek, sama ho nastříhám. Pokud je složitý na zpracování, nejprve si ho ušiji sama, abych potom mohla dostatečně vysvětlit druhému postup práce. Pak svoje oblečení prezentuji na webu. Jsem sama sobě modelkou. Je to pro mě nejrychlejší způsob, jak své zboží nabídnout.Všude okolo sebe. Inspiruje mě příroda, vzory látek, druh materiálu. Až když látku rozložím, napadne mě, co z ní vytvořit. Vyrábím oblečení prvotně pro sebe. Střihy a tvar musí prvně uspokojit mě, musí se mi líbit a rezonovat se mnou, pak ho měním podle různých postav žen, které u mě nakupují. A pak také samozřejmě musím plnit přání svých zákaznic. Od řady z nich jsem brala inspiraci ohledně barev a střihu. Inspiruje mě i veselý víkend, plný zážitků. Chuť po takovém víkendu něco vytvořit je pak mnohem větší a silnější. Lépe se mi pracuje a inspirace přichází sama od sebe. Pak mám ještě jednu svoji vychytávku.

A jakou?

Nerada vyhazuji látky. Ze zbytků látek tvořím koláže, které pak používám na přední díly trik nebo šatů. Z toho tak vždy vznikne jedinečný a zajímavý kus. Svoji práci extra dopředu neplánuji. To, co přichází, je vždy momentální nápad. Jsem docela chaotický člověk, materiály mám naházené na hromadách. Pak k nim přijdu, najednou mě něco osloví a já z toho pak vytvořím netypickou barevnou kombinaci, která se málokde vidí. Takže mi pomáhá i moje nedůslednost. Kdybych měla látky vyrovnané v komínkách, tak bych si jejich netradičního spojení ani nevšimla. Na první pohled to vypadá zvláštně, že pracuji impulsivně a podle aktuálního rozpoložení, ale zjistila jsem, že takhle cesta je pro mě správná. Zákazníci na to slyší, a jsou rádi, když pro ně vymyslím něco nového a neotřelého.



Chystáte aktuálně nějakou novinku?

Ty chystám každý týden. Je potřeba jít neustále dopředu. Trh je zasycen fůrou zboží a člověk nesmí zůstat pozadu a nesmí se nikdy zastavit.

Chtěla jste s tím vším někdy seknout?

Bylo to v době, kdy děti odrostly a začaly chodit do školy, začaly nám tak větší starosti. O zboží byl takový zájem, že jsem jezdila často mimo domov na větší trhy prodávat své zboží. Třeba i na celý víkend. Tak pro mě i pro firmu začaly velké starosti, když jsem nestíhala vyrábět a nabízet na internetu. K tomu jsem navíc měla nevyhovující prostory. Pracovala jsem od rána do večera a přestala to být zábava. V tu chvíli jsem si říkala, jestli mi to stojí za to. Ale podařilo se nám to všechno překonat a vyřešit tím nejlepším možným způsobem. Kdy budu mít dílnu a založím si vlastní e-shop. To je pro mě maximum, čeho bych chtěla v současnosti dosáhnout.