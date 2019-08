Nadace Partnerství, která se zaměřuje na zlepšování životního prostředí, tyto stavby zařadila do dvanáctky finalistů nové soutěže Adaptera Awards. Chce jejím prostřednictvím pomoci adaptovat města a krajinu na klimatické změny.

„Zelenými střechami a fasádami, propustnými povrchy nebo výstavbou stromů můžeme ulevit přehřátým městům,“ uvedl ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. Trávit léto ve městech se totiž v Česku pro jejich obyvatele v době veder stává utrpením.

Se změnami klimatu přitom tropických dní přibývá, podle klimatologů jich do konce století bude průměrně 55 ročně. Koncentrace budov, lidí a aut na vybetonovaných plochách měst, v nichž chybí zeleň a voda, vytváří takzvaný „tepelný ostrov“.

Lidem se zde hůře dýchá a podle statistik v období největších veder v Česku denně umírá až o sto lidí více než obvykle. Pomoci by mohlo sázení stromů a zastínění ulic zelení. Tam, kde mezi domy rostou stromy, mohou být povrchové teploty nižší o desítky stupňů. „Strom je nej-efektivnější klimatizace,“ konstatoval Kundrata.

Soutěž má inspirovat tvůrce budov i pracovního prostředí v nich, ale týká se rovněž udržení vody v krajině, stejně jako ve městech. „Právě v nich je běžné, že veškerá voda, která při dešti spadne na chodníky, odtéká rovnou do kanálů,“ prohlásil Martin Ander z Nadace Partnerství. Nové projekty by měly pomoci k jejímu využití.

Mech v kanceláři

„Zelené“ stavby vznikají po celém Česku. V Praze je to třeba nová budova DRN na Národní třídě. Přírodní materiály v ní najdete na každém kroku – kromě střešní terasy s trávníky a stromy jsou to i spousty květin v kancelářích nebo dokonce mechová plocha přichycená na stěně. A „zelená“ je prý i energie, která proudí do zásuvek. „Odebíráme ji od malých českých dodavatelů a pohání i budovu DRN, ve které sídlíme,“ uvedl ředitel energetické společnosti Nano Energies Stanislav Chvála.