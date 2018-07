Moneta Money Bank vybaví své pobočky nabíječkami pro elektromobily

Rychlejší rozvoj elektromobility v České republice mimo jiné brzdí i stále nepříliš rozvinutá infrastruktura. Pokud se budují dobíjecí stanice, tak většinou podél hlavních tahů, ale v centrech měst chybí. To se rozhodla změnit Moneta Money Bank, která vybuduje u svých poboček síť desítek veřejných dobíjecích stanic, které budou moci využívat nejen jejich klienti.

Dobíjecí stanice chce vybudovat všude tam, kde má u svých poboček parkoviště pro zákazníky. Jak zaznělo na tiskové konferenci, jedná se o 70 míst po celé České republice. Pobočky Moneta Money Bank jsou přitom v centrech měst, kde možnosti dobíjení nejvíce chybí.

První veřejně dostupné komerční dobíjecí stanice s vyobrazením oblíbeného kocoura známého z reklam Moneta Money Bank a logem tuzemské technologické firmy Olife Energy, se kterou banka na projektu spolupracuje, budou moci řidiči elektromobilů využívat již na začátku příštího roku.

Do poloviny roku 2019 pak Moneta plánuje zprovoznění 50 veřejných dobíjecích stanic. Termín realizace záleží především na rychlosti, s jakou se podaří získat stavební povolení v jednotlivých lokalitách a vyřídit další formality.

„Hlavní překážkou pro masivnější rozvoj elektromobility v České republice je především dosud řídká síť nabíjecích stanic, hlavně v regionech. Proto jsme se rozhodli převzít iniciativu s cílem, aby lidé měli vždy nablízku nejen naši bankovní pobočku, ale také dobíjecí stanici pro svá vozidla na elektrický pohon,“ řekl Jiří Huml, Chief Shared Services Officer Moneta Money Bank.

Provozovatelem nabíječek bude technologická společnost Olife Energy, která bude za dobití účtovat poplatek. Zákazníci budou platit prostřednictvím QR kódu v mobilní aplikaci, která nabídne několik možností jak zaplatit, včetně platebních karet.

„Těší nás, že si Moneta Money Bank pro spolupráci v oblasti elektromobility vybrala naši technologickou firmu. Díky tomuto partnerství rozšíříme námi budovanou velkou síť nabíjecích stanic v České republice, které lze obsluhovat pomocí jednoduché aplikace,“ řekl Petr Žaluda, generální ředitel Olife Energy.

Jak řekl Deníku technický ředitel Olife Energy Petr Dvořák, firma plánuje do budoucna, až bude vybudován větší počet dobíjecích stanic, vypsat veřejnou soutěž na dodavatele zelené energie. V současnosti dodávají elektřinu pro stávající dobíjecí stanice ty energetické firmy, které k nim vybudovali přípojku. V Praze je to tak PRE, na severu ČEZ a na jihu E.ON.

Budované dobíjecí stanice však plánuje Moneta využívat i pro svou vlastní potřebu. „Tím přispějeme ke snížení naší uhlíkové stopy o 35 % do roku 2020, což jsme si stanovili jako náš klíčový dobrovolný závazek v oblasti udržitelného rozvoje,“ dodal Huml.

Tento krok souvisí s probíhajícím projektem postupné výměny většiny služebních automobilů Moneta Money Bank se spalovacím motorem za elektromobily, který firma spustila loni v červnu. Banka si objednala 150 elektromobilů Volkswagen e-Golf. V současnosti jich provozuje 40, což znamená že v průměru každý desátý vůz v její flotile pohání elektřina.

Do konce roku, chce mít Moneta v provozu 55 elektromobilů a do konce roku 2019 by jí měl Volkswagen dodat dalších téměř pět desítek e-Golfů. Zbylých objednaných padesát kusů by pak již měly být nové elektromobily Volkswagen I.D., které by se měly dostat do sériové výroby příští nebo přespříští rok.

Za rok provozu elektromobilů uskutečnili zaměstnanci Moneta Money Bank přes 9000 jízd o celkové délce více než 215 tisíc kilometrů, čímž snížili vyprodukované emise o 32 tun ekvivalentu oxidu uhličitého. Elektromobily dosud využilo 200 zaměstnanců společnosti, pro které také Moneta buduje širokou síť neveřejných dobíjecích stanic.

Pracovníci banky mohou aktuálně využít 20 dobíjecích stanic v centrále banky v Praze, šest v centrále banky v Ostravě a 31 u poboček banky napříč regiony. Jedná se například o Frýdek Místek, Liberec, Plzeň, Tábor či Teplice.