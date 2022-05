??Rusnya decided to nationalize the Renault plant in Moscow and produce Moskvitchs?



This was stated by the mayor of the Russian capital, Sobyanin. pic.twitter.com/cjouqKpTF5 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 16, 2022

„Kamaz se stane hlavním technologickým partnerem obnoveného automobilového závodu Moskvič,“ vysvětlil v prohlášení Sobjanin. „V první fázi bude organizována výroba klasických automobilů se spalovacím motorem a v dlouhodobém horizontu i elektromobilů,“ dodal k objasnění plánů. Dále sdělil, že společně s Kamazem a ministerstvem průmyslu a obchodu pracují na lokalizaci výroby maximálního počtu komponentů vozidel v Rusku.

Automobilový závod má v Moskvě dlouhou historii. Téměř před 100 lety začal s výrobou automobilů Ford. Za sovětské éry zde další desítky let vznikaly ruské vozy Moskvič. Od roku 1998 závod spolupracoval se společností Renault, a z montážní linky sjížděly modely Dacia Logan, Duster a Sandero.

Znárodnění automobilky

Akcie společnosti Renault Russia byly převedeny na vládu města Moskvy a vlastníkem podílu Renaultu ve společnosti Avtovaz se stalo státem podporované výzkumné centrum NAMI, uvedlo ruské ministerstvo průmyslu a obchodu na svém kanálu Telegram.

Avtovaz bude ve svých závodech nadále montovat celou produktovou řadu vozů Lada a automobilka bude na ruském trhu nabízet servisní služby pro vozy Renault. Součástí dohody je také šestiletá opce na odkup podílu Renaultu ve společnosti Avtovaz, uvedla tisková služba ministerstva.

В Москве заявили, что возобновят производство авто под брендом «Москвич». Произойдёт это на заводе Renault, который отобрали у владельцев.



Вся суть путинизма в одной новости – уничтожить будущее и начать лепить на его руинах советское г-но. pic.twitter.com/Z8TPnx30FJ — Максим Мирович (@MirovichMedia) May 16, 2022

„Převodem podílu skupiny Renault do vlastnictví státu by si Rusko mohlo zachovat kontrolu nad společností Avtovaz a zajistit její provozuschopnost v době sankcí,“ citovala tisková agentura TASS ruského ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova. Dodal, že tento krok by společnosti rovněž umožnil zachovat její klíčové kompetence, výrobní cyklus a pracovní místa.