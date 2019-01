Motolská skládka je dlouhodobým strašákem v Praze 5. Hromadí se zde nebezpečný odpad, který tvoří ropné látky a toluen. Nyní hrozí zhroucení tělesa skládky a otrávení podzemních vod nebezpečnými látkami. Radnice hodlá na firmu EkoMotol, která měla místo v nájmu, podat trestní oznámení.

„V současné době jsme těsně před podáním trestního oznámení na společnost EkoMotol za neplnění smlouvy,“ řekl místostarosta Prahy 5 Martin Slabý (ANO). „Podle analýzy je zemina kontaminovaná,“ dodal Starý. Analýza zpracovaná v roce 2017 zjistila, že skládka je tvořena z velké části z nebezpečného odpadu. Jedná se převážně o těžké kovy, ropné látky a toluen.

Místo rekultivace navezli další odpad

Problémy se kumulují již od roku 2004, kdy skládku vedení radnice v čele s tehdejším starostou Milanem Jančíkem (ODS) dostala do nájmu právě firma EkoMotol CZ. Ta měla území skládky rekultivovat, ale místo toho se začalo na skládku navážet čím dál více odpadu, včetně kontaminovaného. Od roku 2004 to bylo přes 1,5 milionu metrů krychlových odpadu.

Smlouvu sice firmě vypověděl exstarosta Radek Klíma (TOP 09) v roce 2014, ale firma zanechala Praze 5 skládku v havarijním stavu, kdy dokonce hrozí její zhroucení.

Radnice se rozhodla pro jedno z nabízených řešení, a to částečně skládku přesvahovat do sousedního údolí. „Ta lokalita je biologicky nevýznamná a les, co se tam nachází, umírá,“ vysvětluje místostarosta Slabý. „Je to mrtvá část přírody.“

Na skládku se podle místostarosty také naváží dále, a to přes díry v plotu, které údajní pachatelé za sebou zanechali. Někteří z místních ale s touto teorií radnice nesouhlasí.

„Není pravda, že se na skládku organizovaně nadále vyváží,“ tvrdí paní Magdaléna Březinová, která žije v bezprostřední blízkosti. „Skládka byla naprosto nesmyslně oplocena za 7 milionů korun a tím se přerušily veškeré koridory vysoké zvěře. Předpokládám, že vandalismus spáchaný na plotu byl pravděpodobně veden snahou umožnit volnost pohybu zvěře, která byla uvězněna na oplocené skládce,“ dodala Březinová.

Je potřeba půl miliardy korun

Až 1,5 miliardy korun bude potřeba na rekultivaci motolské skládky. Pokud se radnici podaří získat peníze, má v plánu zde postavit singletrailovou dráhu pro cyklisty. O peníze chce radnice Prahy 5 požádat jak hlavní město, tak ministerstvo životního prostředí.