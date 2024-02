Hlavně zkapalněný ropný plyn, známý jako LPG či autoplyn, preferují mezi jinými alternativními palivy čeští motoristé. Důvod je prostý – úspora peněz. Zatímco litr nafty a či benzinu Natural 95 stojí v současné době v průměru 37 korun, průměrná cena autoplynu je zhruba poloviční – 18 korun za litr. Zájem šoférů o přestavby potvrzují i servisní centra. Podle nich není úprava pohonu složitý proces.

Auta na LPG prožívají nové období oblíbenosti | Foto: Deník/Radek Pecák

„U starších motorů, zejména pak typově MPI (palivo je vstřikováno před sací ventily - pozn.red.) je to snadné. Moderní motory s přímým vstřikováním paliva už jsou vázané na konkrétní sady. Pak je nutné možnost přestavby ověřit,“ podotýká v rozhovoru pro Deník odborník ze společnosti Autogas centrum Evžen Procházka.

Co k ověření, zda lze auto upravit pro LPG, potřebuje zákazník znát?

Je k tomu potřeba vědět kód motoru, rok výroby, objem, výkon a v některých případech i kód řídící benzinové jednotky. Nejjednodušší je vždy zajet do servisu. Odborníci nejenže zjistí, zda je přestavba možná, ale vysvětlí i celý proces přestavby.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Čeští řidiči dávají u alternativních paliv přednost pohonu na autoplyn, známým pod označením LPG:

Autoplyn se českým řidičům stále vyplatí. Naopak o zemní plyn přestává být zájem

Pokud se majitel rozhodne pro přestavbu, s jakou cenou musí počítat?

Záleží na počtu válců motoru, typu, výrobci a podobně. Nejčastěji řidiči přestavují tříválcové motory, tam je cena i s možností zapnout přístřik benzinu pro ochranu ventilů od 24 900 korun. Nejlepší je však zajet do servisu, kde zákazník získá i rozpočet.

Vyplatí se přestavba na LPG i pro moderní vozy?

Přestože jsou přímovstřikové motory úsporné, stále evidujeme dost veliký zájem na jejich přestavbu. Zrovna nedávno jsme tu měli šest nových vozů Škoda Octavia na přestavbu. Zájem o LPG je tak i u moderních vozů. Kolik lze ušetřit, nelze úplně říci. Mimo jiné záleží i na stylu jízdy a dalších aspektech.

Vyžaduje motor po úpravě zvýšenou údržbu?

Je to další technické zařízení, které údržbu, byť minimální, vyžaduje. To znamená po ujetí dvaceti tisíc kilometrů je nutné vyměnit filtr plynné fáze, po ujetí čtyřiceti tisíc kilometrů se mění filtr kapalné fáze. Jednou za rok je zapotřebí revize neboli zkouška těsnosti. Zkouška těsnosti, výměna zmíněných filtrů, vyjde na částku od zhruba 1500 korun do 2500 korun. Nejedná se tedy o nikterak vysoké náklady.

PSALI JSME DŘÍVE: Čeští motoristé zůstávají konzistentní a stále mnohem více důvěřují spalovacím motorům:

Češi při výběru nového auta sahají po benzinové verzi. Elektřina je nezajímá

Jak je to s plynovou nádrží?

Nádrž na LPG má podle legislativy životnost deset let od data výroby. Poté je nutné ji vyměnit. Tam se jedná o náklad za tisíce korun.

Jak dlouho proces přestavby trvá?

Pokud se jedná o motor se třemi až čtyřmi válci, základní přestavbu s přístřikem benzinu zvládneme za den. Ráno tu zákazník nechá vůz a odpoledne si jej může vyzvednout. Pokud je v autě elektronický systém pro ochranu ventilů, případně se jedná o vozidlo s přímovstřikovým motorem, přestavba obvykle trvá dva dny.