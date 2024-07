Co kdyby se zkapacitnění ropovodu TAL nepodařilo? Zákaz dovozu ruské ropy zavedla Evropská unie v rámci šestého sankčního balíčku a je platný od prosince roku 2022. Česko spolu se Slovenskem či Maďarskem získalo výjimku pro zajištění jiné cesty dovozu ropy. Pro Česko je to ropovod TAL. Navýšením jeho denní kapacity se pokryjí dodávky z Ruska. Na základě toho Česká republika vyjednala výjimku. Pokud by k navýšení kapacity ropovodu TAL nedošlo a nepřitekla by žádná ruská ropa, chyběla by v Česku zhruba polovina toho, co zde rafinerie zpracují.

V příštím roce by se Česko mělo odstřihnout od ruské ropy. Bude tomu skutečně tak? Pokud dojde k navýšení denní kapacity Transalpinského ropovodu, tak ano. Myslím si, že do konce letošního roku to nebude, ale v příštím už ano.

Snížení marží by se ale mohlo promítnout do produktů, ne?

Jen velmi minimálně kvůli konkurenčnímu prostředí. Rafinerie potřebují prodávat, nemohou si dovolit skokově navýšit cenu oproti konkurenci. Stejně tak nejde omezit výrobu rafinerie. Vše je dlouhodobě plánované.

Kromě zákazu na dovoz ropy skončí za několik měsíců výjimka na dovoz a export ropných produktů. Česko není soběstačné ve výrobě nafty a dováží ji. Hrozí Česku nedostatek nafty?

Česko je soběstačné ze zhruba 70 procent. Zbytek dovážíme z Německa, Rakouska a i ze Slovenska. To je druhý největší importér nafty. Na Slovensku pracují na zkapacitnění ropovodu Adria. Musí to stihnout do prosince letošního roku, aby mohli dál prodávat naftu do Česka. Tu z Ruska budou moci poté využít jen pro své potřeby. Riziko nedostatku nafty ale nehrozí.

Ani v případě, že se kapacitu ropovodu Adria nepodaří navýšit?

Ze Slovenska do Česka putuje zhruba dvacet procent z celkové spotřeby nafty. V případě, že by nastal problém, mohli bychom si pomoci státními rezervami. Stejně tak by obchodníci jistě vyjednali takzvané nové distribuční kanály, navýšení dovozu od současných dodavatelů. To by nám pomohlo období překlenout. Jen pro informaci – spotřeba nafty v Německu se ani dva roky po odeznění covidu nevyrovnala období před pandemií. Takže zdroje nafty by se našly. Ale nemyslím si, že v Česku bude nedostatek nafty.

Jak je to s benzinem?

V jeho výrobě je Česko soběstačné, vyrábíme jej dost. Stejně tak je benzinu dost i v Evropě.