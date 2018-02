PODÍVEJTE SE: nezajištěné věci ve střešním boxu můžou mít fatální následky

V rodinné sbírce Soukalových se vyjímají (zatím tři) stříbrné olympijské medaile. Ovšem na jednu placku se práší už delší dobu. Má se to tak: Gabriela Soukalová přivezla domů do Jablonce nad Nisou stříbro z běžkařské štafety z her v Sarajevu 1984. A přesně třicet let nato ji v Soči napodobila její dcera Gabriela, která slavila hned dvakrát díky biatlonu.