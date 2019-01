Síť prodejních center Mountfieldu se rozšíří o další modernizovanou prodejnu, tentokrát v severočeském Mostě. Nachází se v areálu obchodního parku na ulici Velebudická a nahradí původní, která již nesplňovala vysoký standard moderního nakupování.

„S modernizací a revitalizací celé prodejní sítě jsme začali již v roce 2016 a daří se nám držet plán přestavby prodejních center jak v České republice, tak i na Slovensku. Dokončení plánujeme koncem roku 2020. Z nově otevřených prodejen dostáváme pozitivní ohlasy od zákazníků, které se projevují i na vyšších tržbách. To nás samozřejmě těší a víme, že jdeme správným směrem,“ řekla generální ředitelka společnosti Mountfield Jana Moravová.

„Co se týká severočeského regionu, tak zde vnímáme velký zájem o náš sortiment a věřím, že vybraná lokalita a moderní interiéry nové prodejny v Mostě přispějí k většímu komfortu zákazníků při nakupování,“ vysvětlila proč tentokrát padla volba právě na Most.

Slavnostní otevření proběhne ve čtvrtek 31. ledna 2019. Celková plocha nového prodejního centra je 1461 m2, disponuje velkým a komfortním parkovištěm obchodního parku, navíc přímo před vstupem a u příjmu servisu je dalších 22 parkovacích míst.

Modernizovaná pobočka zákazníkům nabídne větší prodejní plochu s lepší přehledností nabízeného sortimentu, kvalitní interiérovou navigaci a samoobslužnou část. Nově je interiér doplněn o velkoformátové interaktivní panely s dotykovou obrazovkou, které fungují jako komfortní průvodce kompletním sortimentem. Samozřejmostí jsou větší skladové prostory a v neposlední řadě i pohodlnější parkování.

V prodejně je interiérové bazénové centrum, ve kterém je zabudován zapuštěný bazén MERCURY Algarve, luxusní akrylátová vířivá vana a mnoho dalších bazénových a wellness doplňků a příslušenství. Prodejna disponuje i snadným přístupem k servisu s moderně vybavenou přijímací místností.

V Mostě působí již od roku 1997

Historie původní prodejny v Mostě začala již v roce 1997 v budově bývalé školky v ulici U věžových domů. V roce 2013 byla prodejna přemístěna do nových prostor. Doplněna o venkovní bazénové centrum, jehož dominantou byly dva krásné zapuštěné rodinné bazény, které výrazně přispěly k rozhodování zákazníků při nákupu nového bazénu. V těchto letech se mostecká prodejna řadila k nejlepším prodejnám Mountfieldu nejen co do velikosti tržeb, ale i počtu bazénových realizací.

Mountfield provozuje celkem 56 prodejen v České republice a 18 na Slovensku. V závěru roku 2018 byla dokončena modernizace prodejních center v Klatovech, Písku, Jaroměři, Opavě, Šumperku, Českých Budějovicích, Trnavě a Prievidzi. V roce 2019 je v plánu modernizace dalších 20 prodejen.