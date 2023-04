V meruňkových sadech tento týden znovu úřadovaly noční mrazíky. Někde zmrzly úplně všechny květy, u odolnějších odrůd je stále šance, hlásí sadaři. Situace je podle nich ještě horší než loni, navíc se obávají i dalších dnů. Květy teď budou čím dál náchylnější.

Sadaři zahřívají meruňkové sady, aby kvetoucí stromky ochránili před mrazy. | Foto: Deník/Attila Racek

Například v Němčičkách na Břeclavsku v noci na 5. dubna naměřili v některých místech až minus šest stupňů. „Na některých odrůdách jsou poškozené úplně všechny květy. Mezi novými odrůdami jsou i odolnější stromy, záleží také na lokalitě sadu. V lepších případech zmrzla zhruba pětina květů na stromě," ohodnotil situaci sadař Pavel Gála. Takové poškození je podle něj poměrně malé, protože květů je hodně.

Některé sady přitom přemrzly už poslední březnový týden, kdy na již vykvetlé stromy v noci zaútočil mráz. „Jeví se mi to zatím mnohem horší než loni. Minulý rok byla pouze jedna chladná noc, letos už je to zatím třetí mráz," řekl Gála. Meruňky podle něj vykvétají o dva až o tři týdny dříve než kdysi, sadař to připisuje teplým zimám, ve kterých navíc hodně svítí slunce.

Někde sadaři ke zvýšení teploty v sadech zapalují menší ohně či podnikají jiná opatření k ochraně stromů před mrazy. V Němčičkách zatím vyčkávají. „Ošetření se zatím nevyplatilo. Máme do zmrzlých ještě spoustu času, kdy může něco přijít. Plody teď budou náchylnější a náchylnější," vysvětlil Gála.

Celkové poškození podle něj bude možné s určitostí ohodnotit až s odstupem času, protože někde se květy drží i když jsou zmrzlé. Skutečná škoda se tak pozná třeba až po týdnu.

Sadař Jan Krejčiřík zahřívá meruňkový sad ve Velkých Pavlovicích.Zdroj: Deník/Attila Racek

Naproti tomu ve Velkých Pavlovicích stromům zatopili už v noci na středu. „Dnešní noc byla studená. Pálili jsme v koších zbytky ze sadů, které si vždy pro tyto účely schováváme. Jde o ořezané větve a podobně," přiblížil sadař Jan Krejčiřík.

Ten už po mrazech z přelomu března a dubna poukazoval na zmar budoucí úrody. „Některé porosty jsou zničené kompletně, jiné z devadesáti procent. Je to podle lokalit, teprve uvidíme, jestli se výše položené sady z mrazu alespoň částečně vzpamatují," sdělil Deníku Krejčiřík.

Dnes situaci hodnotí mírněji. „Poškození bylo dost velké, ale nějaké malé množství květů zůstalo v pořádku, záleží co udělají tyhle dvě noci. U stromů v lepších polohách je naděje, někde ale nebudeme sklízet vůbec, to už vidíme teď," popsal Krejčiřík.

I on ale poukazuje na to, že momentálně se skutečné poškození špatně odhaduje, některé květy totiž můžou být také špatně opylené, nebo se takzvaně nachladily a přestože na stromě drží, plody z nich nebudou.