Musk oznámil spuštění prvního tunelu pro hyperloop. Nabídne oslavy i prohlídky

První tunel určený k vysokorychlostní přepravě hyperloop bude otevřen již 10. prosince. Na svém Twitteru to oznámil miliardář a podnikatel Elon Musk, jehož Boring Company hyperloop vyvíjí.

Elon Musk udělal další krok ke své vizi o budoucnosti veřejné dopravy. "První tunel je téměř hotový," napsal na svém twitteru s tím, že bude pro veřejnost otevřen 10. prosince.

The first tunnel is almost done — Elon Musk (@elonmusk) 22. října 2018

První zkušební tunel, který začíná na pozemku Muskovy vesmírné společnosti SpaceX v kalifornském Hawthornu, sice dává Muskově vizi super rychlého podzemního systému určitou dávku realismu, stále ale zde zůstavají klíčové otázky, které dosud nebyly zodpovězeny, informuje agentura Bloomberg.

Například zatím není jasné, jak Musk dosáhne maximální rychlosti 1220 kilometrů za hodinu, kterou pro hyperloop sliboval. Není jistý ani způsob přepravy, který chce použít. Ve zkušebním tunelu bude podle Muska maximální rychlost 250 kilometrů za hodinu. To je o 50 kilometrů více, než bylo změřeno během zkušebního provozu v květnu loňského roku. Tehdy byly užity tzv. elektrické sáňky.

Systém hyperloopu pracuje na principu uzavřené trubice se sníženým odporem vzduchu, kterými se pohybuje kabina s cestujícími, poháněná indukčními motory a vzduchovými kompresory.

Technologické limity

Podle kritiků je však tento způsob dopravy velmi drahý. Neustálý rychlý pohyb bude na tunel i kapsli vyvíjet enormní tlak a může je poškozovat, proto budou nutné neustálé opravy. Nadšení z vynálezu nesdílí například Mark Quinn z univerzity v Manchesteru. „V minulosti již podobné pokusy probíhaly, ale pokaždé narazily na technologické limity. Aby mohl hyperloop fungovat, bylo by potřeba vytvořit podtlak v nepředstavitelně dlouhé trubici. K tomu by ale bylo zapotřebí obrovské množství energie,“ vysvětluje.

Dalším problémem, který v souvislosti s tím zminňuje, jsou přírodní podmínky. Pokud je oblast geologicky aktivní, jakékoli pohyby zemských desek by mohly způsobit značné problémy. Se vzrůstající rychlostí by zase proudění vzduchu okolo kabiny mohlo dosáhnout rychlosti zvuku, což by vedlo k hlasitým zvukům zvýšenému tlaku, vibracím a tím pádem i problémům s ovládáním.

„Elon Musk navrhl řešení v podobě velkého kompresoru na špičce kabiny, který by vzduch zepředu odváděl do prostoru za kabinou. To je sice možné, ale v podstatě tím vzniká tryskový motor, který létá v uzavřené trubici pod zemí,“ říká Quinn.

Stále však zůstává spousta otazníků nad efektivním řešením. Tím se však známý vizionář a rebel nenechá odbýt. Slavnostní zahájení otevření tunelu 10. prosince bude tak zahrnovat oslavy a druhý den projížďky pro veřejnost zdarma.

Prohlídky tunelu

Boring Company také již v srpnu oznámila, že už pořádá výlety a prohlídky tunelu pro školy v okolí Los Angeles, kterých se účastní až 30 studentů najednou. Společnost také pracuje na několika dalších projektech, například Dugout Loop v Los Angeles. Ten má ve městě přepravovat fanoušky baseballu přímo na stadion Dodger. Dalším projektem pak má být expres chicagského letiště O´Hare do centra města, který zkrátit čas cesty ze 45 minut na 12.

Muskovy firmy však nejsou jedinými subjekty, které se o vývoj technologie hyperloop pokouší. Mezi největší konkurenty patří Virgin Hyperloop One vedená milionářem Robem Lloydem nebo americká společnost Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT), která začátkem října představila svou první kapsli.