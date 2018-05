Miliardář Musk slibuje jízdu tunely pod Los Angeles za pouhý dolar

Ještě předtím chce Musk nabídnout jízdy zdarma v testovacím tunelu v západním Los Angeles, aby získal zpětnou vazbu od veřejnosti. Teprve poté bude následovat další fáze, která počítá s vybudováním tunelů o délce 96,5 kilometrů.

„Bude to jako malá divná jízda od Disneyho, ale v Los Angeles,“ vtipkoval Musk na setkání, kde představoval své další plány, o zkušebních jízdách v tunelu. Odměnou mu byl smích a aplaus z publika.

Ne všichni jsou však z představy protunelovaného města nadšeni. Snaha o rychlé získání povolení pro provoz testovacích tunelů napadly u soudu dvě sousedské skupiny Brentwood Residents Coalition a Sunset Coalition, kterým se nelíbí, že radnice udělila Boring Company výjimku z přezkoumání vlivu na životní prostředí. To přitom jinak může být velice zdlouhavý proces.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U