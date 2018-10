Musk zvyšuje svůj podíl v Tesle. Nakoupí akcie za 20 milionů dolarů

Americký miliardář Elon Musk prohlásil, že v nejbližší době odkoupí část akcií společnosti Tesla v hodnotě 20 milionů dolarů, v přepočtu více než 447 milionů korun. Oznámil to americké komisi pro kontrolu cenných papírů (SEC), která zakladatele společnosti v minulosti obvinila z manipulace s trhem poté, co na twitteru ohlásil záměr převzetí společnosti do vlastních rukou.

„Elon informoval Teslu, že má v úmyslu nakoupit akcie. Tesla předpokládá, že Elonovi prodá během příštího obchodního okna podíl v hodnotě 20 milionů dolarů za cenu, která bude v tu chvíli aktuální,“ stojí podle televizní stanice CNBC v prohlášení. ČTĚTE TAKÉ: Rebel Musk si opět nebere servítky. Na twitteru se vysmál burzovní komisi V reakci na zveřejněnou zprávu vzrostla během středy hodnota akcií americké automobilky o více než 2 procenta. I tak ale hodnota akcií společnosti zůstává přibližně o 11 procent nižší než v předchozím roce. Pokuta za podvod Musk, který aktuálně drží 33 milionů akcií Tesly v hodnotě více než 9 miliard dolarů (201 miliard korun), je v současné době největším akcionářem firmy. V květnu letošího roku odkoupil podíl ve výši 9,9 milionů dolarů (2,2 miliardy korun) a o měsíc později investoval do akcií společnosti dalších 24 milionů dolarů (537 milionů korun). Miliardář se v srpnu letošního roku dostal do potíží poté, co na svém twitteru zveřejnil informaci o zamýšleném převedení Tesly do osobního vlastnictví, na které měl podle svých slov „zajištěné prostředky“. Vyjádření způsobilo prudké výkyvy hodnoty akcií společnosti a vzbudilo pozornost SEC. Judge Approves Tesla-SEC Settlement, Forcing Elon Musk To Pay $20 Million https://t.co/0ujgEUHi0C pic.twitter.com/QiKH0lULyt — The Daily Caller (@DailyCaller) 17. října 2018 Komise později obvinila Elona Muska z podvodu a snahy o manipulaci trhu. Šéf společnosti obvinění odmítl, přistoupil ale na mimosoudní řešení sporu. Musk podle dohody zaplatí pokutu ve výši 20 milionů dolarů (447 milionů korun) a odstoupí z čela správní rady společnosti na dobu nejméně tří let. ČTĚTE TAKÉ: Musk končí ve správní radě Tesly. Za ovlivňování trhu zaplatí tučnou pokutu Tesla se zároveň zavázala sledovat Muskova vyjádření na veřejnosti včetně sociálních sítí, blogu a jakýchkoli dalších médií. Ve správní radě nově usednou dva nezávislí ředitelé, kteří budou mít na starost dohled nad aktivitami společnosti. Soudkyně Alison Nathanová dohodu potvrdila. Kdo Muska nahradí? Krátce po prvním oznámení dohody se začaly objevovat spekulace o tom, kdo by měl Elona Muska v čele správní rady Tesly nahradit. Americký deník Financial Times uvedl, že jedním z nejžhavějších kandidátů na uvolněnou pozici by mohl být syn mediálního magnáta Ruperta Mardocha James, který je členem rady od roku 2017. „Pozice předsedy správní rady je pro Jamese perfektní,“ řekl Financial Times nejmenovaný zdroj ze společnosti. Murdoch, který v minulosti působil jako předseda správní rady společnosti Sky nebo výkonný ředitel 21th Century Fox, patří mezi představitele Tesly, kteří Muskovo prohlášení bránili. This is incorrect — Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2018 Sám Elon Musk však veškeré spekulace popřel. Příspěvek amerického deníku na twitteru okomentoval strohým prohlášením „Tohle není pravda.“. Otázka kdo zakladatele společnosti v čele správní rady nahradí tak zůstává otevřená. V radě mimo jiné zasedá také Muskův bratr Kimbal. Nový předseda by však podle dohody s SEC měl být neutrální. ČTĚTE TAKÉ: Přijde Musk o Teslu? Americký miliardář čelí obvinění z podvodu

Autor: Lukáš Rott