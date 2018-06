Muskově Tesle se nedaří. Miliardář propustí několik tisíc lidí

Společnost Tesla, která patří miliardáři Elonu Muskovi, plánuje propustit tři tisíce lidí, což představuje téměř desetinu zaměstnanců firmy. Těm, co zůstanou, hodlá rovněž snížit platy. Pro Teslu pracuje celkem přes 37 tisíc lidí. Za 15 let své existence nikdy nebyla v zisku.

Cílem opatření je snížit náklady a posílit ziskovost. Podle Muska snižování platů bylo těžké rozhodnutí.

„Kvůli tomu, že Tesla za 15 let co existuje, nikdy nebyla v zisku, není touha po zisku to, co nás motivuje,“ napsal svým lidem Musk. „To, co řídí naší misi je touha změnit svět; urychlit jeho přechod k udržitelné a čisté energetice. Tuto misi ale nikdy nebudeme moci dotáhnout do konce, pokud nebudeme dlouhodobě ziskoví,“ dodal.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx — Elon Musk (@elonmusk) 12. června 2018

Podle něj ale plánované škrty neohrozí produkci firmy.

Mezi propuštěnými budou hlavně zaměstnanci divize Home Depot a výrobce soláních panelů SolarCity, kterou Tesla nedávnou kopila. Většině z propuštěných ale Musk nabídne místo v jiném jeho byznysu.

„Je jasné, že Tesla je pod velkým tlakem, aby konečně začala vytvářet zisk. Zkouší to cestou snížení nákladů,“ vysvětluje analytička Michelle Krebs s tím, že se nejedná o překvapení.

Firma se právě snaží zvýšit prodeje sedanu Model 3. „Pro Teslu je nyní top prioritou produkce Modelu 3,“ dodává.