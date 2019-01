Blíží se padesáté výročí úmrtí Jana Palacha a při té příležitosti pražský magistrát zahájil jednání o odkupu bývalého Borůvkova sanatoria v Legerově ulici, kde kromě Palacha zemřela i další oběť komunistické totality - umučený farář Josef Toufar. Muzeum nesvobody by ráda nová koalice, ale na historickém místě s pietním nádechem se plánuje hotel.

Borůvkovo sanatorium bylo za první republiky soukromé zdravotnické zařízení pro movitější klientelu. Za Protektorátu došlo k přeměně na první specializovanou kliniku popálenin, kam přivezli v lednu 1969 také Palacha, který se na protest proti okupaci Československa sovětskými vojsky ve dvaceti letech upálil.

Na konci února v pražské nemocnici zesnul rovněž farář Toufar, jehož kvůli tzv. číhošťskému zázraku komunisté v rámci perzekuce církve zatkli a mučili tak dlouho, než sedmačtyřicetiletý duchovní podlehl následkům prasklého žaludečního vředu.

Od roku 2001 je objekt prázdný, pražští hasiči jej získali v roce 2010 a přes společnost Reabacano (dům koupila za 42 milionů korun) se dostala před necelými pěti lety do rukou United Corporation. Současný vlastník získal loni v létě územní rozhodnutí na stavbu hotelu.

Podobizny na fasádě

Místo, které by mělo připomínat oběti totalitního režimu, má nyní zabarikádovaná okna a uvnitř občas přebývají bezdomovci. Denně kolem po magistrále projedou tisíce aut. Palachův a Toufarův osud dnes připomínají pouze jejich podobizny na fasádě domu, které sem před pěti lety nelegálně umístil umělec Otakar Dušek. United Corporation nicméně přislíbila, že některou z místností hotelu vyhradí památce zesnulých mužů.

Nebo se promění celý dům na pietní místo? Koalice Pirátů, Prahy sobě a spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) má podporu vzniku Muzea nesvobody v programu. Pražský zastupitel a předseda výboru pro územní rozvoj, plánování a památkovou péči Petr Zeman (Praha sobě) pro Deník N potvrdil snahu města Borůvkovo sanatorium odkoupit.

Cena bude vyšší

„Je to prázdný dům v centru Prahy, a to není dobře,“ řekl deníku primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Pokud vlastník řekne přemrštěnou cenu, nebudeme dál pokračovat v jednání,“ dodal ovšem Hřib. Za „přemrštěnou“ přitom považuje částku, která by přesahovala cenu obvyklou nebo cenu danou znaleckým posudkem.

Deník N oslovil rovněž Tomáše Häringa, předsedu představenstva United Corporation, který řekl, že cena bude rozhodně vyšší. „Z naší strany je vůle Praze objekty za určitých podmínek prodat. Ale nejde to za stejnou cenu. Měli jsme tam nemalé investice.“

Dům teroru jako inspirace

Stejně tak jako není jisté, že se aktivita nového vedení metropole povede, zatím nikdo pořádně neví, jak by vlastně muzeum mělo vypadat. Na facebookové stránce Prahy sobě lidé diskutují a jako inspiraci navrhují třeba Terror Háza (Dům teroru) v Budapešti či DSH - Dům setkání s historií (Dom Spotkań z Historią) ve Varšavě, který podle historik Petra Blažka spravuje také tamní magistrát.

„Budova je zajímavá svou syrovostí a autenticitou, nebude třeba vytvářet nákladnou expozici, bude možno pracovat se zachovaným prostorem obou pokojů,“ uvedl v diskuzi zastupitel Zeman. Podle jeho soukromého názoru by mělo jít o skromnější záležitost - kombinaci muzea, archivu a prostor na kulturně-kreativní aktivity. „Rozhodně se z toho nesmí stát místo, které člověk má chuť navštívit jen jednou za život,“ dodal člen koaliční Prahy sobě.

Muzeum připomínající komunistickou hrůzovládu před volbami prosazovalo i uskupení Spojených sil v čele s Jiřím Pospíšilem, europoslancem a předsedou TOP 09. Dříve se uvažovalo, že by mohlo muzeum totality sídlit pod bývalým Stalinovým pomníkem na Letné. Radnice Prahy 2, kde se nachází Borůvkovo sanatorium, nepovažuje - podobně jako někteří občané - lokalitu na frekventované ulici za ideální pro podobné účely.