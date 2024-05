Pár kliknutí myší v e-mailové schránce, a člověk zjistí, kolik peněz mu zaměstnavatel zaplatí za práci. Jednou z novinek, kterou přinese připravovaná novela zákoníku práce, totiž bude možnost zasílání mzdových a platových výměrů elektronicky. Kupříkladu na firemní anebo i soukromý e-mail. Ani ten, kdo bude chtít být i nadále o změnách svého příjmu postaru informován dopisem, však o tuto možnost nepřijde.

Proč se mají pravidla změnit? „S ohledem na povahu těchto písemností nyní spadá jejich doručování pod přísný režim kvalifikovaného doručování do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že komunikace s úřady i firmami kvůli snížení byrokracie a zrychlení kontaktu obecně více přechází na digitální bázi, neměly by do budoucna zůstat stranou ani platové a mzdové výměry,“ uvedl mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta.

Nově bude zákon zprávu obsahující mzdový nebo platový výměr považovat za převzatou tehdy, pokud to zaměstnanec elektronicky potvrdí. Kupříkladu „odklikne“ přijetí e-mailu. „V návrhu nové úpravy je ovšem zahrnuta i povinnost zaměstnavatele zajistit, že si zaměstnanec takto doručený výměr může uložit a vytisknout,“ podotkl Augusta.

Již nyní je povoleno doručovat mzdové a platové výměry datovou schránkou. Možnosti elektronického zasílání těchto písemností se zřejmě do budoucna ještě rozšíří. „Konkrétní forma není zákonem a priori stanovena, protože nelze předvídat, jaké všechny elektronické systémy zaměstnavatelé využívají ani jak se bude jejich podoba vyvíjet v následujících letech,“ vysvětlil Augusta.

Kompromisní řešení

Výsledný návrh je přitom podle něj kompromisním řešením, které úředníci vybrali po projednání se sociálními partnery v tripartitě. „Předložený návrh zástupci odborů odmítli s tím, že požadují zachovat stávající úpravu. Zástupci zaměstnavatelů by naopak upřednostnili úplné rozvolnění předávání mzdových a platových výměrů,“ konstatoval Augusta.

Rozhodně o krok správným směrem však jde podle Tomáše Ervína Dombrovského ze společnosti Alma Career Czechia (dříve LMC), která je největším poskytovatelem služeb pro pracovní trh v Česku a provozuje například weby Jobs.cz a Prace.cz. „Neviděl bych v tom nějaká velká rizika, spíše naopak výhody pro obě strany, urychlení vzájemné korespondence a odbourání papírování,“ zhodnotil.

Dodal, že se zaměstnavatelům nyní ani nevyplatí pokoušet se své pracovníky podvést nějakými fintami. „Občas v případě ekonomických potíží může dojít k dočasnému snížení mzdy nebo odebrání nějaké její bonusové složky. V drtivé většině případů o tom ale zaměstnavatelé včas informují,“ připustil Dombrovský.

Obavy ze zneužívání novinky nemá. „Jsme v situaci, kdy na trhu práce není dostatek lidí a udržet si ty schopné není lehké,“ dodal.