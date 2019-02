Firmy proto hledají náhradu v zahraničí, především na Ukrajině. Od roku 2016 funguje režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. Původní kapacita 3800 osob se rozšířila na loňských 19 600 lidí. Ani to však nestačí. „Jeví se jako žádoucí navýšit roční kvótu na 40 000 žádostí o zaměstnanecké karty,“ míní Hospodářská komora ČR.

Vláda na tento podnět zareagovala návrhem, který by měl přísun Ukrajinců zajistit. Projedná ho v nejbližších týdnech. Na stole bude mít dvě verze usnesení, jež zavádějí mzdová kritéria. V první variantě by držitelé karty museli dostat výplatu na úrovni mzdového mediánu příslušné profese, ve druhé ve výši 1,2 násobku zaručené mzdy. Podle ministerstva práce a sociálních věcí toto opatření vyrovná podmínky na trhu práce.

„Nechceme, aby ukrajinští zaměstnanci konkurovali těm českým levnou pracovní silou,“ sdělila Deníku Jana Maláčová.

Statistické údaje ukazují, že Ukrajinci jsou skupinou cizinců s nejnižšími výdělky, které zdaleka nedosahují mediánu. Resort práce argumentuje i tím, že v situaci, kdy poptávka po ukrajinských pracovnících mnohanásobně překračuje reálné možnosti zpracování počtu žádostí, je zavedení mzdového kritéria objektivním parametrem.

Stejné podmínky pro všechny

Navržené řešení odmítá jeden z největších zaměstnavatelů v oboru stavebnictví, Eurovia CS. „Naším základním východiskem je, že hledáme kmenové zaměstnance, takže všem nabízíme stejné podmínky bez ohledu na státní příslušnost. Nevidíme důvod, proč by zahraniční nebo tuzemští pracovníci měli mít odlišně stanovenou zaručenou mzdu. Toto vládní usnesení by naši stávající zaměstnanci jistě vnímali jako diskriminační a velice by nám to zkomplikovalo proces integrace,“ řekla Deníku mluvčí společnosti Iveta Štočková.

Její kolega z Metrostavu Vojtěch Kostiha se připojuje: „V našem systému odměňování se nemůže stát, že by byl některý ze zaměstnanců odměněn pod úrovní minimální, respektive zaručené mzdy. S ohledem na tento fungující systém nemůžeme souhlasit s tím, aby jakákoli skupina zaměstnanců, zjevně bez ohledu na to, jak odborně, kvalifikovaně, kvalitně pracuje, měla mít zaručenou odměnu na úrovni, které dosahuje právě jen polovina ostatních zaměstnanců v dané profesi v České republice.“