Mzdy v Česku porostou. Příští rok by měl průměr přesáhnout 46 tisíc

Češi by si měli v příštím roce aspoň trochu oddychnout. Jejich průměrná mzda by se mohla zvýšit na 46 400 korun a díky nižší inflaci by se měly zvyšovat i reálné mzdy. Současná kupní síla se přitom letos dostala na úroveň roku 2018, protože úspory lidí znehodnocovala vysoká inflace.