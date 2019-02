/STUDIE/ Mostecký autodrom chystá velké změny, které by měly oživit místní cestovní ruch a podnikání. Vlastník chce do víceúčelového areálu investovat desítky až stovky milionů korun. V plánu má například výstavbu hotelu, nové restaurace, zdravotnického střediska, parku pro dobrodružné terénní jízdy a speciálního polygonu pro testování aut budoucnosti. Počítá se i s rekonstrukcemi původního zázemí.

| Foto: Autodrom Most

Autodrom Most plánuje velké novinky | Foto: Autodrom Most

„Jsme ve fázi zpracování studií. Realizace většiny plánovaných investic včetně výstavby hotelu by se měla podařit do pěti let,“ sdělil Deníku mluvčí společnosti Autodrom Most Jan Foukal.

Rozsáhlou modernizací chce autodrom zatraktivnit pro návštěvníky klíčové části areálu, který se stavěl v letech 1978 až 1983 na výsypce bývalé uhelné šachty. Obnova lokality zaměřené na automobilový sport, cvičné jízdy, rodinnou zábavu a nové technologie má také řešit hluk, na který si stěžuje část místních obyvatel a zabývají se jím úřady.

„Investice plánujeme s ohledem na dobré sousedské vztahy a ve snaze eliminovat hlukovou zátěž z autodromu. Nezanedbatelnou část financí pohltí právě protihluková opatření,“ uvedl mluvčí.

Hotel s kongresovým centrem a komerčním celoročním parkovištěm měl stát původně na diváckém svahu, ale podle nového záměru se postaví nad tunelem, jímž se nyní vjíždí do paddocku autodromu. To má udělat z hotelu protihlukovou stěnu. „Na základě měření i propočtů odborníků z Národní referenční laboratoře pro komunální hluk by hotelová budova při parametrech 30 metrů výšky a šest metrů tloušťky stěn snížila hluk z velkého okruhu o tři až pět decibelů,“ sdělil mluvčí.

Hotel, tvarem připomínající ležící otazník, by měl stát na jednom z nejhlučnějších míst a nejspíš bude ještě vyšší, aby opatření mohlo být účinnější. Ruch na závodním okruhu by ubytovaným hostům i personálu neměl narušit komfort, protože se na stavbu vyberou materiály pohlcující zvuk.

Nový vjezd s vrátnicí i oprava věže

V balíčku chystaných investic jsou i vytvoření nového vjezdu do areálu s vrátnicí, rekonstrukce startovní věže velkého závodního okruhu, renovace a výstavba kanalizace, úprava motokárové dráhy podle mezinárodních norem a dostavba VIP teras. Na novém testovacím polygonu se budou zkoušet například auta na elektřinu, vodík, hybridy či samořídící vozidla.

Vylepšuje se také mostecký hipodrom na opačném konci města, kde se pořádají koňské dostihy. „Aktuálně dokončujeme generální opravu závlahového systému, který si po více než dvaceti letech takový zásah zaslouží,“ sdělil ředitel společnosti Hipodrom Most Jakub Šimůnek.

V prostorách dostihové dráhy je více než 200 závlahových zařízení a každé je potřeba obnažit, nově navařit a zaizolovat. Oprava zabere zhruba tři měsíce a hotovo bude do začátku sezony 2019. Během února bude mít areál novou halu pro parkování a údržbu podnikových traktorů a další techniky.

Prioritním plánem na roky 2020 a 2021 je podle ředitele generální oprava nebo výstavba nového vodovodního řadu, který je v havarijním stavu. „Nynější úniky vody na trase jsou příčinou značných finančních ztrát,“ uvedl ředitel.

Dlouhodobým záměrem v areálu jsou dostavba parkurové haly a přístavba dalších stájí pro ustájení koní na hipodromu.

Areál, který také vznikl na výsypce, slouží jako volnočasová příměstská zóna. Veřejnosti je přístupná celoročně.