Součástí programu byla ukázka silniční a stavební techniky a techniku integrovaného záchranného systému. Ředitelství silnic a dálnic také připravilo zábavný program pro děti a pódium s hudebním doprovodem. Na Den otevřených dveří dorazil v sobotu do Smiřic i předseda vlády Andrej Babiš (ANO), který si část dálnice projel na elektrokole.

Dálnice D11 vychází už z plánů z roku 1939, kdy měla být součástí tahu Plzeň – Praha – Hradec Králové. Výstavba úseku Hradec Králové – Jaroměř byla zahájena v roce 2018 a pro auta by měl být zprovozněn 17. prosince. Až ke státní hranici s Polskem by měla dálnice dorazit v roce 2027.

Dokončovaný úsek dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře se motoristům otevře 17. prosince. Stát bude 4,1 miliardy korun bez DPH. Jde o největší současnou stavbou na území Královéhradeckého kraje. Řekl to ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. "Za necelé tři měsíce po dálnici budou jezdit auta. Diskutujeme dnes s lidmi přípravy silnic. Je to samozřejmě trochu sebeprezentace, ale chceme ukázat, že příprava a stavba dálnice není jednoduchá," řekl Mátl.

Dva úseky stavby

Stavba je rozdělena na dva úseky z Hradce Králové do Smiřic a ze Smiřic do Jaroměře. Stavba trasy do Jaroměře začala v dubnu 2019, z Hradce do Smiřic se buduje od února 2019.

"My jsme dokonce zrychlili, stavba se měla otevírat až v příštím roce během průběhu léta, podařilo se nám se zhotovitelem vyjednat zkrácení lhůty o osm měsíců. Příprava dálnice trvá daleko déle, to jsou někdy i desítky let," řekl Mátl. Šest až deset let příprava podle Mátla zabere vždycky.

D11 z Prahy do Hradce Králové a na státní hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978 a od roku 2017 dálnice končí v Hradci Králové. Z plánovaných 154 kilometrů dálnice se jezdí zhruba po 91 km. Stavba z Hradce do Jaroměře navazuje na úsek dálnice z Hradce Králové, měří 22,4 kilometru. Vede podél současné silnice první třídy na Jaroměř a Náchod. Za Jaroměří se napojí na silnici I/37.

Dál se pak má stavět dálnice směrem na Trutnov a ke státním hranicím, což ale nějakou dobu potrvá, dodal Mátl. "Silnice I/37 je velmi nebezpečná, to si všichni uvědomuje, je velmi přetížená. Doprava na dálnici je výrazně bezpečnější," řekl Mátl.

Projeďte se virtuálně po dálnici už nyní:

Zdroj: Youtube

Lidé si dnes prohlédli šest kilometrů dálnice, mohli jít pěšky, projet se na kole, bruslích nebo koloběžce. Zájem byl podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla o něco větší než na předešlém dni na D35 v Opatovicích nad Labem, kam za celý den přišlo kolem 8000 lidí, dnešní návštěvnost odhadl na o dvě tisícovky vyšší.

"Sem to patří, vyzkoušet koloběžku na rovným, perfektním asfaltu. Zájem máme obrovský," řekl Jaromír Januš z firmy Koloběžky Kostka.

Jiří Reinberg přijel z nedaleké vesnice, se synem se projel po dálnici na koloběžce. Doprava na hlavním tahu na Náchod je podle něj neúnosná. "Nejhorší je, že ve všední dny není možné silnici přejet z Předměřic na Holohlavy, to nejde, je to hrozně špatný. My jsme tady z Pouchova, když potřebujeme přejet hlavní silnici na kole, tak je to opravdu risk, těšíme se, že se tady doprava sníží," řekl návštěvník akce.

Představila se i těžká technika

Na dni otevřených dveří se lidem představila i těžká technika. Rostislav Mydliar jezdí s nákladní cisternou, převáží asfalt. Lidi pouštěl do kabiny a diskutoval s nimi třeba o kvalitě automatické převodovky. "Jsem spokojený, je to dobré nové auto, bezporuchové. Práce mě baví," řekl ČTK Mydliar ze společnosti Metrostav Infrastructure.

Mezi technikou vyčnívaly i žluté odtahové vozy. Podle zaměstnance odtahové služby je na I/37 nehod hodně. "Je tady velký provoz, jsme tady často, jsou tady vážné i normální nehody. Provoz tam pak bude po otevření dálnice plynulejší. Záleží na řidičích, přijde mi, že nerespektují dopravní předpisy. Obcím tady to ulehčí od kamionové dopravy," řekl Filip Hanuš z firmy Autoslužby HK.