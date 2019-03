Na dopravci nezáleží. Jednotné jízdenky na železnici budou zřejmě už letos

Lidé by už brzy mohli začít využívat při cestě vlakem jednu jízdenku, a to bez ohledu na to, se kterým dopravcem jedou. Ministerstvo dopravy totiž zvažuje, že oproti původním plánům spustí částečně systém jednotného tarifu už letos.

Takzvaný národní tarif bude povinný pouze pro vlaky, které dopravci provozují v závazku veřejné služby. Tedy těm, které si objednává stát nebo samospráva. S komerčními vlaky se budou moci firmy zapojit dobrovolně. Metropole chce vlakové soupravy až pro 800 lidí. Zvažuje hybridy Přečíst článek › „Termín spuštění v prosinci 2020 je zakotven ve smlouvě a platí. Prověřujeme možnosti a činíme krokyk tomu, aby se tento termín podařilo zkrátit,“ řekl Hospodářským novinám Jan Paroubek ze státního podniku Cendis. Noví dopravci Důvodem tlaku ministerstva je i výsledek takzvaných rozstřelů, kdy na dálkové vlaky v závazku státu od prosince nově vyjedou RegioJet a Arriva, v řadě krajů také nastoupí soukromí dopravci. Podle Václava Henzla, který má v Cendisu přípravu systému jednotného tarifu na starosti, se aktuálně dělá analýza toho, zda lze přípravy stihnout. „Nejde jen o samotný vývoj celého systému, ale také připravenost dopravců,“ podotkl Henzl. Například České dráhy mají ve smlouvě na provoz dálkových linek Ex2 a R18 deset měsíců, aby se připravily tarif zavést. „Nechceme jít cestou, že spustíme v prosinci systém, který bude fungovat jen částečně,“ dodal Henzl. Cendis už prezentoval celý systém dopravcům a krajům. Nový tarif by měl umožnit cestování na jednu jízdenku po celé republice. České dráhy zahýbaly s cenami jízdenek. Budou se měnit podle času, trasy i vlaku Přečíst článek ›

Autor: Jan Sůra