Radnice věří, že přispějí i lidé, kterým hokej nic neříká. „Arénu bude možné snadno a rychle přestavět pro potřeby koncertu, muzikálu, divadla, konference nebo jiných sportů,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Obecně půjde o všechny aktivity, které se vejdou na plochu jednatřicet krát pětašedesát metrů.

Primátorka Jihlavy Karolína Koubová (Fórum Jihlava) chce, aby byla hala využívána co nejčastěji. Už jen proto, že dosud v kraji podobný objekt stále chybí. „Rádi bychom, aby se tam objevovaly desítky akcí ročně a hala se tak stala skutečným srdcem kraje v oblasti sportovní i kulturní,“ řekla.

Kavárna, fanshop i síň slávy

Dále by aréna mohla být místem setkávání lidí ve středu města, a to v kavárně, restauraci, fanshopu nebo v síni slávy Dukly. Od záměru wellness centra radnice ustupuje, tělocvičnu a posilovnu pro veřejnost ale chce v hale mít. Ve hře je stále i možnost vzniku běžeckého oválu na střeše. Jak vedení města aktuálně prozradilo, návrh by mohl umožnit i ubytování.

Hala každopádně vyjde na dost peněz, bude to zhruba miliarda korun. Magistrát nijak netají, že se jedná o největší projekt v novodobé historii Jihlavy, který svými náklady dosáhne až ročního rozpočtu celého města. O spolufinancování chce Jihlava během března oficiální cestou požádat kraj i stát.

Příspěvek může poslat i veřejnost, jména dárců město zveřejní na webu i na sociálních sítích, větší přispěvatelé mohou dostat jedno z pěti tisíc křesel v aréně. „Jména dalších větších donátorů se budou promítat uvnitř arény během prvního roku po otevření haly. Město zvažuje také pamětní listy a schránku s dárci uloženou v hale pro příští generace,“ dodal Daněk.