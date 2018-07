Na letišti na Rhodosu uvízly stovky turistů, včetně Čechů. Selhal IT systém

"Původně jsme měli odletět už před půlnocí, takže jsme tu asi od devíti předchozího večera. Podle posledních informací bychom měli letět asi v 16 hodin," sdělila Deníku česká cestující Hana F., patřící mezi stovky pasažérů, jež na letišti na řeckém ostrově Rhodos uvěznil kolaps IT systému. V jeho důsledku nelze odbavovat cestující.

Podle Hany F. na letišti zatím nikdo nekolabuje, ale všichni jsou už opravdu unaveni. Shluky lidí se vytvářejí kolem omezeného počtu elektrických zásuvek, kde se pasažéři snaží dobít své telefony a tablety.

"Už jednou nás odváželi po odbavení autobusem, ale pak se otočil, museli jsme si vyzvednout kufry a zase čekat. Teď už jsme zase odbavení, ale třeba číslo odletové brány nemáme. V noci nám rozdávali nějaké vouchery, abychom si v obchodech na letišti koupili nějaké občerstvení, otevřen byl ale samozřejmě asi jeden," řekla Deníku česká cestující.

Řada pasažérů sdílela na sociálních sítích fotografie přeplněné odbavovací haly.

@jet2tweets hi jet2 this is my third tweet to you I hope you can reply today , Rhodes airport yesterday was chaos we were delayed over 3 hours , can I claim compensation? pic.twitter.com/h4jCQsYA7o