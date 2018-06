Ranvej za 400 miliard udělá z Heathrow nejvytíženější letiště světa

Návrh na rozšíření londýnského letiště Heathrow dnes schválil britský parlament. Pokud se uskuteční, stane se Heathrow nejvytíženějším letištěm na světě. Plán přitom vyvolává kontroverzi a má řadu odpůrců, včetně členů britské frakce hnutí Greenpeace. Ti proti návrhu plánují podniknout právní kroky. Informoval o tom dnes zpravodajský portál BBC.

Členové parlamentu schválili vládní návrh expanze letiště poměrem 415 ku 119. Výsledek hlasování tak po letech odkladů umožní rozšíření nejvytíženějšího letiště v Evropě.

Britský ministr dopravy Chris Grayling hlasování označil za velice důležitý okamžik v dějinách parlamentu i celé země. Konfederace britského průmyslu ho dokonce označila za „vskutku historické rozhodnutí, které otevře dveře nové éře mezinárodních obchodních vztahů.“

Pokud se plán uskuteční, nová ranvej za 14 miliard liber, tedy v přepočtu více než 400 miliard korun, vyroste severozápadně od současných dvou ranvejí. Výstavba by zasáhla stávající frekventovanou dálnici M25 a především více než 750 domovů ve vesnicích Longford, Sipson a Harmondsworth, které by byly srovnány se zemí.

Rozšíření by umožnilo navýšení počtu letů o zhruba 260 tisíc za rok, čímž by celkový počet stoupl ze stávajících 480 tisíc na více než 740 tisíc letů ročně, uvádí portál Evening Standard. To představuje přijetí a vypravení více než dvou tisíc letů za den.

V současné době je Heathrow podle CNN nejvytíženějším evropským letištěm a sedmým nejvytíženějším letištěm světa se zhruba 80 miliony odbavených cestujících za rok. Rozšířením by počet stoupl až na 110 milionů ročně, což by letiště ve světovém žebříčku posunulo na první příčku před Atlantu v americké Georgii.

„Parlament ukončil padesát let trvající debaty rozhodnutím, že Heathrow bude rozšířeno,“ uvedl pro Evening Standard výkonný ředitel letiště John Holland-Kaye. „Toto rozhodnutí nám umožní vytvořit více pracovních míst a zajistit zodpovědnou realizaci rozšíření. Jsme vděční, že poslanci udělali správné rozhodnutí a my již dnes můžeme začít budovat nejlepší mezinárodní letiště na světě,“ dodává.

Ekologičtí aktivisté protestují

Proti návrhu se však ostře ohradila skupina Greenpeace, která se podle BBC připojí ke skupině londýnských zastupitelů v čele se starostou města Sadiqem Khanem a společně podniknou veškeré možné právní kroky, aby výstavbě třetí ranveje na Heathrow zabránili. „Pokud ministři nehodlají dodržovat zákony chránící nás před toxickými výpary a změnami životního prostředí, budeme o to žádat soud,“ uvedl ředitel Greenpeace UK John Sauven.

Podle prohlášení sdružení Přátelé Země budou politici, kteří návrh podpořili, v budoucnu tvrdě odsouzeni. „Důkazy o narůstající klimatické krizi, která již nyní dopadá na ty nejzranitelnější, jsou nepřehlédnutelné. Rozšíření letiště Heathrow tuto krizi jedině prohloubí,“ stojí dále v prohlášení.

Ekologičtí aktivisté před hlasováním dokonce zorganizovali ve vstupním prostoru parlamentu demonstraci. Policie oblast uzavřela poté, co dvanáct protestujících hlásících se ke kampani „Vote No Heathrow“ bojující proti rozšíření letiště zalehlo na podlahu a provolávalo hesla proti návrhu.

Vláda slíbila, že rozšíření letiště přinese na 100 tisíc pracovních míst a prospěje celé zemi, jelikož mimo jiné zajistí vnitrostátní lety po celé zemi. Ministři také trvají na tom, že návrh se snaží o maximální citlivost k životnímu prostředí. Součástí návrhu je možnost uložení citelných pokut v případě, že letiště nebude dodržovat přísliby ohledně nočních letů a dalších sporných oblastí.

Hlasování rozdělilo labouristy

Podporu návrhu vyjádřili zejména konzervativci, zastánce však nalezl i mezi členy opoziční Labouristické strany. Zatímco členové Konzervativní strany hlasovali vesměs jednotně, když se proti návrhu postavilo pouze osm z nich, mezi labouristy vyvolal návrh značný rozpor. Ačkoli oficiální stanovisko strany vedené Jeremy Corbynem bylo proti rozšíření letiště, nadpoloviční většina strany návrh nakonec podpořila, zmiňuje BBC.

Na začátku čtyřhodinové debaty uvedl ministr dopravy Chris Grayling, že Heathrow je přeplněné a výstavba nové ranveje je podmínkou pro zajištění budoucnosti Spojeného království jako globální velmoci poté, co země opustí Evropskou unii.

Stínový kancléř z Labouristické strany John McDonnell v plamenné řeči varoval, že rozšíření letiště bude znamenat srovnání se zemí více než 1000 let starých vesnic, a to jen kvůli navýšení zisků.