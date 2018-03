Na motoristy bez povinného ručení dopadá ruka zákona

Ostatní - Brigáda na festivalech 110 Kč

Hledáme muže i dívky starších 16 let na výpomoc festivalům, hotelům a restauracím. V rámci cestování do zahraničí min. věk 18 let! Jedná se o výpomoc při montážích, prodej ve stáncích, hlídání vstupů, roznos jídla a pití, pomocné práce v kuchyních, hostesky, úklid po akcích atd. Ubytování vždy zajištěno na naše náklady! min. mzda 100 Kč/h. max. 180 Kč/h. dle druhu pracovního zařazení. Neváhej se nám ozvat na email nebo na jsme na www.