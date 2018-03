Na obchvat Lubenec čekal 30 let. Kladívka konečně odstartovala stavbu

/FOTO/ Více než čtvrt století čekali obyvatelé Lubence na Podbořansku, až se u nich začne stavět silniční obchvat. Ve čtvrtek se dočkali. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) slavnostně zahájilo výstavbu pětikilometrového úseku dálnice D6 Praha Karlovy Vary, hotovo má být za tři roky. Uleví se nejen stovkám obyvatel Lubence od tranzitní dopravy, zlepší se i cesta řidičům.

„Byl jsem starostou Lubence od roku 1990. Už tehdy se obchvat připravoval. Teď jsme se konečně dočkali,“ řekl Bohumil Peterka, jenž v obci dělal starostu 24 let. „O obchvatu Lubence se dlouhou dobu jen hovořilo, ale dlouho se nic nedělalo. Teď se začne stavět,“ uvedl při slavnosti ministr dopravy Dan Ťok.

Současná silnice I/6, zařazená do sítě mezinárodních silnic jako tah E48, spojuje hlavní město Prahu, Karlovarský kraj a Německo. Lubencem denně projedou tisíce osobních a nákladních aut. „Bydlíme přímo u silnice, za tu dobu už jsem si nějak zvykla. Ale bojím se o děti, když jdou do školy. Máme tu přechody, ale člověk nikdy neví, co se může stát,“ řekla Dana Ďurišová z Lubence.

Obchvat povede severně od obce. V místě křížení se silnicí do Podbořan vznikne mimoúrovňová křižovatka se dvěma kruhovými objezdy. Nová dálnice povede jen kousek od Lubence, aby se dodržely normy, lemovat ji bude kilometr protihlukových stěn. „Po celé délce obchvatu použijeme také nízkohlučný asfalt,“ přiblížil ředitel karlovarské správy ŘSD Lukáš Hnízdil.

Dva mosty, hluboký koridor

Součástí obchvatu budou dva několik set metrů dlouhé mosty přes údolí potoka Blšanky, stavebně nejnáročnější část ale čeká na východním okraji Lubence u bývalé porcelánky. Tam dálnice povede právě kvůli rachotu aut v hlubokém koridoru lemovaném zdmi a protihlukovou stěnou.

Obchvat Lubence postaví společnosti Swietelsky a Strabag, mezi 13 uchazeči vyhrály výběrové řízení s cenou 1,038 miliardy korun bez DPH. „V roce 2010 by obchvat Lubence vyšel přes dvě miliardy. Nyní stavíme dálnice o polovinu levněji. Chceme toho využít a rozestavět co nejvíc úseků,“ řekl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa. Za nižšími cenami obecně stojí vyšší konkurence mezi stavebními firmami.

Přímo na obchvat Lubence má Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) pro letošek připraveno 260 milionů korun. „Stavba je navržena k financování z operačního programu Doprava, výše podpory může dosáhnout až 60 procent,“ vysvětlil ředitel SFDI Zbyněk Hořelica.

V současné době je dálnice D6 hotová mezi Prahou a Novým Strašecím, mezi Karlovými Vary a Chebem, hotový je krátký úsek mezi Lubencem a Bošovem. Nedávno se začaly stavět dva úseky mezi Novým Strašecím, Řevničovem a Krušovicemi ve středních Čechách. A nyní obchvat Lubence v Ústeckém kraji. Stále chybí zahájit výstavbu u šesti desítek kilometrů dálnice ve Středočeském, Ústeckém a Karlovarském kraji. V ideálním případě bude D6 hotová kolem roku 2026. Stavbu ale může zdržet nedostatek peněz a pomalý výkup pozemků.