Na otcovskou mají nárok i tátové prosincových miminek. Musejí ale spěchat

/INFOGRAFIKA/ Letos od února si novopečení tátové budou moci poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – otcovskou. Tato sedmidenní dávka jim umožní zůstat doma spolu s miminkem. Musejí si ovšem dobře pohlídat datum, kdy ji začnou čerpat, jinak jim propadne.

Při pozdějším nástupu by nárok na dávku nevznikl, nebyla by splněna podmínka nástupu na dávku v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Stejné je to i v případě nároku na otcovskou, pokud bylo dítě převzato do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Obecně totiž platí, že v případech, kdy se miminko narodilo v období šesti týdnů před 1. únorem, tedy 21. prosince nebo později, vznikne tatínkům nárok na dávku, jen když si termín nástupu na otcovskou určí v období do konce šestého týdne ode dne narození dítěte, to znamená 41 dní od narození potomka.

Kdy je možné čerpat otcovskou?

Dítě se narodilo 25. 12. 2017. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 1. 2. do 4. 2. 2018.

Dítě se narodilo 3. 1. 2018. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 1. 2. do 13. 2. 2018.

Dítě se narodí 3. 2. 2018. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 3. 2. do 16. 3. 2018.

Základní podmínkou je účast na nemocenském pojištění. U osob samostatně výdělečně činných musí být splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Jak o otcovskou požádat? Nejprve je třeba o ni požádat v zaměstnání. Příslušný tiskopis bude k dispozici na webu České správy sociálního zabezpečení na konci ledna. Žadatel vyplní jeho přední stranu, zaměstnavatel pak druhou stranu. Po skončení sedmidenní podpůrčí doby odešle zaměstnavatel vyplněný tiskopis včetně přílohy okresní správě sociálního zabezpečení.

Dávka se poskytuje po dobu maximálně sedmi kalendářních dnů ode dne nástupu a její výplatu nelze přerušovat. Otcovská náleží jen jednou, a to i v případech, kdy rodič pečuje o vícerčata.

Výše otcovské činí 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Tátové ji obdrží do měsíce na bankovní účet nebo složenkou na adresu bydliště.