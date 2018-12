Na Šafránce se přestalo bourat. Starostka věří, že chráněnou vilu zachrání

Zámečníci strojů Zámečník strojů. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 32000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme vyučení v oboru, praxe 5 let.. Pracoviště: H e s o , s.r.o., 293 01 Mladá Boleslav 1. Informace: Jolana Řípová, +420 326 717 426.

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 14 900 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14900 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce v 1.fázi: navádění přijatých faktur do účetního programu, příkazy do banky, zakládání dokumentů do šanonů, evidence nářadí, evidence odpadového hospodářství, a další běžná administrativa. , Po zvládnutí běžné administrativy bude v další fázi administrativní pracovník zaučen na jednoduché počítání nabídek dle našich ceníků. K tomu je potřeba logické myšlení a znalost matematiky základní školy (m2, m3, procenta, přepočet jednotek, přímá úměra). , , Nabízíme: , - odpovídající mzdové ohodnocení , - perspektivní zaměstnání ve stabilní společnosti , - samostatnou a zodpovědnou práci , - příjemné pracovní prostředí a kolektiv. Pracoviště: Martin vaněk - truhlářství hranol, . Informace: Hana Vaňková, +420 777 330 022.