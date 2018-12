Zaměstnanci Severočeských dolů dnes demonstrovali před budovou ředitelství společnosti. Požadují zvýšit měsíční mzdy průměrně zhruba o tři tisíce korun. Jednání odborářů se zaměstnavatelem nicméně zatím nebyla úspěšná.

Demonstrující horníci - ilustrační foto | Foto: Deník

Severočeské doly, které plně ovládá ČEZ, zhruba po hodině vyjednávání nabídly zvýšení tarifů o 1 450 korun. Odboráři nabídku odmítli, řekl zhruba 500 demonstrujícím předseda odborové organizace Josef Slunečka. Demonstrující se po dvou hodinách rozešli domů poté, co zaměstnavatel oznámil, že další nabídku pro ně nemá.

Odboráři požadovali navýšení tarifních mezd o dva tisíce korun plus jeden tisíc korun na přerozdělení. "Návrh zaměstnavatele absolutně nekoresponduje s našimi požadavky, a nemůžeme ho proto přijmout. Jednání budou ještě dnes pokračovat, pokud ale nebudou úspěšná, vyjdeme znovu do ulic. Jsme připraveni vyhlásit stávkovou pohotovost a v případě potřeby také zastavit klíčová místa provozu dolů," řekl ČTK organizátor demonstrace a odborář David Frňka.

Před budovou ředitelství jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu lidé skandovali s transparenty "Za tvrdou dřinu nechci tvrdý chléb" nebo "Prosperující podnik se chová jinak". Průměrná hrubá mzda v Severočeských dolech je podle Frňky asi 32 tisíc korun, dosáhne na ni asi jen třetina zaměstnanců. "V provozu se mzda pohybuje kolem 27 tisíc až 28 tisíc korun hrubého," řekl Frňka.

Odboráře a zaměstnance přijel ve vyjednávání podpořit i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Mzda za náročnou práci v dolech podle něj není adekvátní, lidé jí srovnávají s výdělky v průmyslových zónách v regionu nebo v Německu. "To, co odbory požadují, není žádná gigantická částka, a lidem by to přitom pomohlo. Nabídka, kterou zaměstnavatel dal, sotva odpovídá inflaci, a to je u prosperující společnosti tohoto typu nedůstojné," řekl ČTK Středula.

Zaměstnanci Severočeských dolů demonstrovali kvůli zvýšení mezd i v předchozích letech, kompromisního návrhu se zatím vždy podařilo dosáhnout po několika kolech vyjednávání.

Severočeské doly v roce 2017 zvýšily čistý zisk na 1,8 miliardy korun. Hodnota EBITDA, tedy zisku před započtením úroků, daní a odpisů, dosáhla 4,1 miliardy korun a firma vytěžila více než 21 milionů tun uhlí.