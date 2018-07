Třešně, meruňky i mirabelky. Na Slovácku už koštují první tekuté ovoce

Ti, kterým už zásoby z minulého roku pomalu dochází, netrpělivě očekávají dozrání ovoce. Poštěstilo se jim, letos totiž ovoce dozrává dříve. Místní si tak můžou již teď vytvořit zásobu oblíbeného pití na další rok.

První z pálenic už hlásí otevřeno. Mezi nimi například ta v Kunovicích.

Tam začali již v sobotu 14. července pálit letní ovoce, jako jsou třešně, meruňky nebo mirabelky.

„Vloni jsme měli takřka osm set zákazníků. Obecně se u nás ale nejvíc vypaluje až modré ovoce, nicméně lidé občas dovezou také třeba bezinky nebo datle,“ poznamenal vedoucí kunovické zahrádkářské pálenice Jiří Šácha.

Kromě nich již ve středu 18. července zahájili sezonu také v Buchlovicích.

V tamní pálenici doufají, že oproti minulému roku, kdy přišlo více než 1000 zákazníků, bude letošní sezona ještě o něco lepší.

Poté, co celníci ověřili, že je vše, jak má být, spustili provoz. Lidé tam vozí ovoce ve dvou vlnách.

„V první se jedná o ovoce letní a v druhé je to takzvané modré ovoce, jako jsou švestky či durancie. Předminulý rok jsme tu měli i kuriozitu v podobě banánů. Musím říct, že ty nebyly dobré,“ uvedl Vladimír Hubáček z buchlovické pálenice.

„Tento rok by mohl být z hlediska ovoce silnější než ten předchozí a tajně doufáme, že bude minimálně podobný velmi plodnému roku 2015. Pálili jsme tehdy ve dne v noci,“ dodal Vladimír Hubáček.

Ovoce letos dozrává až o tři týdny dříve, než je tomu zvykem.

„Výnos se letos všeobecně očekává dobrý až vysoký. V sadech, kde je kapková závlaha, by měla být úroda nadprůměrná, tam, kde bylo sucho a zároveň byl nasazen nadměrný počet ovoce, dochází k velkému padání plodů. Ale i v tomto případě by měla být úroda slušná, pokud nepřijde nějaká pohroma, která by sady a úrodu poškodila,“ podotkla ředitelka uherskohradišťské pobočky Agrární komory Dagmar Gracová.

KATEŘINA VEČEŘOVÁ